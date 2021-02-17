台北小吃店設低消網一面倒力挺 讚一碗麵僅20元「太佛了」

現今不少餐飲業都會設置低消來避免顧客佔位卻不消費的清況，通常都出現在稍具規模或定價略高的店中。但有網友觀察到，南機場一家小吃店竟也設有低消，雖然僅20元，卻相當少見，再仔細一看菜單，乾麵、米粉湯等最低也是20元，也是北部罕見，引起討論。

台灣人出遊常有共食習慣，有些店家為避免未消費者佔座影響收益，會訂出最低消費金額要求顧客遵守，有網友逛台北南機場夜市時，發現一間小吃店也在店內牆上公告「禁帶外食」、「低消20元」，讓她十分驚訝，因為很少看到小吃店有低消限制。不少網友也對此嘖嘖稱奇，「路邊攤陽春麵店還規定要低消還真是奇蹟」、「這種小吃店還要低消，我好像是第一次看到」。

多數人力挺店家「設低消背後一定原因」，並推測也許是共食客太多所致，「路邊攤要低消是因為位子很有限，有時候會1+1但是只有一個人點餐」、「有的遊客會多人共食一碗」、「當初中客多的時候，可能一桌坐滿5、6個卻只點一份」。也有人提出路邊攤設低消與成本考量有關，「台南也有鹽酥雞低消20」、「現在有些鹹酥雞沒有點到30不做」。

有網友發現該店菜單皆在20元至30元之間，大讚佛心，認為現在要找到20元的麵非常不容易，更何況在台北市內，「現在還有一碗20，很佛」、「重點他也沒有20塊以下的商品呀」。其實這家「黑白切」在南機場已有數十年歷史，以價低味美、24小時營業馳名，雖是街邊小店，仍不減它的高人氣。