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16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下百萬賓士

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自「Findy」IG
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自「Findy」IG

網路世代社群當道，不少年輕人搶當網紅，但職業YouTuber真的好賺嗎？馬來西亞就有一個成功例子，一名女學生16歲就下定決心休學，經營YouTube頻道5年，沒想到近日已買下百萬賓士，讓網友們羨慕不已。

這名馬來西亞網紅YouTuber「Findy」（小粉底）今年只有21歲，因對攝影很有興趣，平常在YouTube頻道分享生活、惡搞影片，累積出72.8萬位訂閱者，每支影片觀看數不低於十萬，讓廠商們紛紛與之合作。

「Findy」日前在IG發文，「恭喜自己在20歲出了人生第二輛車，算是我送給我自己的21歲生日禮物，這是獎勵自己這幾年的努力，接下來也要更努力100倍！」，並貼出與新交車的賓士合照，不過有網友懷疑靠父母出資，對此，她強調全是花自己賺的錢，沒有向家裡伸手討金援。

有人仍不相信留言質疑「這是二手的吧」、「車牌真的假的？」，而多數網友則是紛紛道賀，羨慕地說「年紀輕輕就這麼厲害，太厲害了！」、「恭喜恭喜，26歲的我壓力好大」、「驚人實力不容易」，還有人說「在台灣可能20幾歲還只能買二手的或是貸款第一台車」。

馬來西亞 網紅 YouTuber 賓士

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