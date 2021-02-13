黑狗兄來拜年？他等紅綠燈驚被「劫車」 無助吶喊：噓！噓！

黑狗兄驚喜現身來拜年？日前，一名機車騎士在路口等紅綠燈時，意外遭到「不速之客」襲擊，只見黑狗兄踏著輕巧的步伐，沿著斑馬線直奔而來，一個邁步便踏上機車的腳踏板，在大馬路上真實上演「劫車」戲碼。機車騎士當場嚇傻，更直接被黑狗兄趕下車座，只能站在一旁無助的使出「噓聲連發」示意下車，崩潰的畫面也被分享到臉書社團，網友看了之後爆笑「先生要到哪，我們跳錶收費」。

網友在《爆廢公社公開版》分享這段驚奇的「劫車」畫面，影片中可見，一隻黑狗兄循著斑馬線走到停等紅綠燈的機車騎士面前，迎面而來就是一個輕跳，熟練的跳到機車的腳踏板上，讓機車騎士當場愣住。男子趕緊跳下車，速按幾聲喇叭要求黑狗離開，還崩潰大叫「耶，ｘ小！」、「下車、下車」、「那邊，下去耶！ｘ北」，只見「老練的歹徒」仍不為所動，他只能不斷「噓、噓、噓！」央求黑狗離開。

無奈雙方在路口僵持不下，機車騎士只好將機車牽到路邊，而黑狗兄也穩如泰山的跟著機車一起被挪動。「好啦，下車，這裡、這裡」，騎士一邊溫情喊話一邊拍手示意，才終於順利將黑狗兄請下車，結束這將近50秒的對峙。

影片被分享後，立刻引來廣大網友討論，「對不起！我笑了！」、「好一個霸王硬上座」、「這種感覺像極了愛情」、「就是你了，奴才快騎車載主子回去好好的奉侍」、「狗認錯主人車？」，也有人開玩笑表示，「只是搭便車而已！到下個路口就好」、「好心送牠一下嘛」、「先生要到哪，我們跳錶收費」、「狗突然跑到機車上面，刮個刮刮樂中了100萬...」，部分網友則有類似經驗「我以前在中壢火車站附近也遇到過，載到火車站牠自己下車了」、「宜蘭有隻柴犬也是，只要等紅燈時牠就跳上機車要你載牠去兜風」。