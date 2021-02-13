拜年遇警告「放著我來」！親戚亮外國頂級餐具遭網噓爆：很高貴膩？

春節假期是親戚聯絡感情的好時機，不少人都會趁機四處拜訪，中間難免會遇到令人不舒服的事。有民眾就抱怨，遇到親戚在她們上門前預先傳訊警告「家中餐具一組4500元，千萬不要洗」，讓她覺得頗傻眼，網友也認為親戚「根本在炫耀」，建議她「乾脆別去」。

民眾在「爆怨公社」貼文抱怨，她們去親戚家拜年前，忽然收到對方傳Line提醒「我們家的東西不能用刷子和菜瓜布」，並特別表示餐具非常昂貴，是「葡萄牙頂級餐具」、「一雙筷子湯匙刀叉就要4500，我買10組」，強調「千萬不要洗」、「我自己來」。

親戚連串的警告和價格強調讓她感到不太舒服，立刻打算準備很多衛生筷帶去，連家中長輩都決定自己帶橘子、麵包去吃就好，不要讓對方有機會拿出餐具使用，免得到時磕到、碰到賠不起。

不少網友看了也覺得頗傻眼，吃頓飯壓力那麼大？「我直接不去」、「我的話會說抱歉要值班無法出席」、「直接不去了啊，怕人家用就別拿出來」、「吃個飯都要那麼累」、「怕刮傷還放在一團？結果自爆」，有人則覺得親戚的真實目的是炫富，「蛤……好可憐，只剩餐具可以炫耀了喔」、「我就不相信他們每天都會拿出來用啦，擺明就是拿出來展示，好像他們家很高貴這樣」。

但也有人認為原PO不用放大檢視，「他應該是想表達你們不用洗碗」、「還好啦，雖然帶點炫耀但至少有先說，總比吃完好心幫忙才被……」、「應該只是單純告知不要洗吧，有些人會自以為幫忙，結果把人家的東西弄壞」、「這很正常吧，注意事項先講好，而且這樣也表示不需要你幫忙，吃完丟著就好。總比當面不說然後背後閒話一堆好」、「表示主人家很重視你們這些客人才拿出這些高級餐具來用，吃飽飯還不用裝客氣要搶著幫洗碗。過年開開心心的何必去曲解別人的意思，人家不一定把你當貴客才拿出平常捨不得使用的餐具出來呢」。