藏獒試穿保暖衣遇靜電 秒變「爆炸頭」網笑瘋：剛睡醒？

正所謂人要衣裝，恰當的打扮絕對可以為你加分，反之亦然！近日有飼主為家中43kg藏獒犬「妹妹」試穿早前在寒流訂的保暖衫，但在穿著過程時產生靜電，令妹妹的毛髮隨即往上豎，主人看了笑說妹妹穿保暖衣的情況像被高壓電觸電，狗狗爆炸頭的模樣更令一票網友笑瘋，紛紛留言問說「牠是否剛剛睡醒？」

主人張小姐接受訪問時表示，家中養了3隻狗狗，兩隻是藏獒，一隻是博美，牠們性格截然不同，藏獒「芒果」年紀大，心肺不好，而且一向怕冷，所以天氣寒冷時，自己會替牠穿衣服。張小姐稱，芒果已經習慣穿衣服，當寒流來時，牠都要穿衣服才能好好入睡。

日前寒流襲台，主人特意為芒果訂購保暖衣，怎知貨物剛剛才送達，天氣已經變得暖和，無奈之下只好給妹妹試穿，沒想到妹妹過程中產生了靜電，令牠瞬間變為狗界鰲拜，令媽媽哭笑不得，更將妹妹爆炸頭的樣子PO至網上。

網友看到照片後，紛紛笑說，「可能剛去美容院回來，今年最時尚的髮妝」、「這根本是剛睡醒的樣子」、「過年要到了，可以省掉燙頭髮的錢」、「一開始以為重點是假髮」、「哈哈哈！頭髮好有戲喔」、「這是今年最新的造型你懂不懂呀！」、「超像電到臭灰搭（台語：燒焦）」、「吼我看成黑猩猩欸」。

妹妹笑得好燦爛。圖擷自 facebook

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文章授權轉載自《香港01》