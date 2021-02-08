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誤將電動鐵捲門開關當成酒精消毒器 客人一按下去糗了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在餐飲店發現客人誤將電動鐵捲門開關當作是酒精消毒器，按下去之後鐵捲門立刻拉下來，貼文笑翻一票人。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
一名網友在餐飲店發現客人誤將電動鐵捲門開關當作是酒精消毒器，按下去之後鐵捲門立刻拉下來，貼文笑翻一票人。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

因為新冠肺炎肆虐，許多店家都會派店員在門口為客人噴灑酒精消毒，有的則會在店裡安裝消毒機供清潔，但如果沒有標示清楚可能會鬧出笑話。一名女網友在一家餐飲店中發現有客人誤將電動鐵捲門的開關當成酒精消毒器，一按下去鐵捲門立刻關了下來，貼文一出笑翻許多人。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，她今（8）日到一家餐飲店用餐，在醬料區的牆上裝有兩台機器，原PO發現有客人原本要去裝醬料，看到這兩台機器以為是酒精消毒器，於是按了機器想要手部消毒，沒想到下一秒店家的鐵捲門就轟隆轟隆地拉下來了。

貼文笑翻一票人，「哈哈哈哈哈，太容易弄錯了啦」、「求客人心理陰影面積」、「太像，根本絕佳位置」、「手上還端著醬料不知所措」、「直接隔離」、「超有畫面的，笑死」、「我可能也會不小心按到」、「那個開店期間應該要斷電才是」、「其實那是病毒檢測器，當偵測到手部有病毒立刻關門封鎖」。

還有人也看過同樣的機器，「跟我家的長一模一樣，好好笑」、「跟我家鐵門一樣的牌子，在中部是吧」、「聰明的要貼張標籤」、「我有看到店家上面貼紙條寫說，這不是酒精」。

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