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草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓蚵仔麵線」 網傻眼：太重口味
草莓季來了！每年11月至隔年4月中旬為草莓盛產期，對愛吃草莓的民眾來說，那股酸甜滋味讓人難以忘懷，草莓口味也成了許多甜點的經典口味，但桃園中壢有一家居酒屋竟將大顆草莓放進蚵仔麵線中，讓網友看了直呼「不要玩食物！」
原PO在臉書社團「蚵仔麵線神教」發文分享桃園中壢居酒屋推出的特殊料理，只見麵線羹上頭鋪滿新鮮草莓，中間灑滿大把香菜，另一道料理更在炸臭豆腐上放了大顆草莓，淋滿煉乳醬，奇特搭配讓網友直呼「創意真的讓人意想不到」。
雖然桃園中壢這家居酒屋推出的特殊口味相當有創意，但網友們似乎不太買單，紛紛留言表示，「不要玩食物」、「這太重口味了，我吃不下去」、「這個我不行，一定是P圖！」、「兩個都喜歡，但加在一起我不行」。
也有網友自告奮勇，表示很願意嘗試看看，「我會去吃看看，吃過才有感想」、「我同事看了表示很想吃看看…真的有在賣？」
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