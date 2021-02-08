日本回收桶「開2個洞」卻只裝1個垃圾袋 專家曝原因

環保意識抬頭，全球各國都越來越重視資源回收的重要性。日本因為街頭設有許多自動販賣機，為避免無處丟棄空罐，多會在一旁設置資源回收桶，桶上設有2個開洞，並寫著寶特瓶、鐵鋁罐。不過其實桶內只有一個垃圾袋，兩邊回收物並沒有隔開。專家透露，這是為了避免其中一邊垃圾量太多滿出來，並提高垃圾回收率。

根據《Nippon》報導，日本街頭上設有不少資源回收桶，桶上設有2個開洞，並寫著寶特瓶、鐵鋁罐。不過根據調查，有超過4成的受訪者不知道這是資源回收桶，並且把它當成垃圾桶丟垃圾。

而資源回收桶雖然設計有兩個開洞，裡面卻只有一個垃圾袋，日本富士電視台對此向全國清涼飲料聯合會(全国清涼飲料連合会)詢問原因，總經理白石和弘透露，「如果做分隔，其中一邊就容易裝滿，甚至可能會滿出來」。

白石和弘說，回收桶上的開洞刻意作成圓形的，就是配合瓶瓶罐罐的形狀，避免民眾投入一般垃圾。內部只有一個垃圾桶，因此回收人員必須手動分類。但若分成兩個資源回收桶，可能會有空間不足的問題，也可能兩個回收桶都被丟滿垃圾，反而造成麻煩。他也說，目前回收桶被丟入垃圾的比例高達三成。