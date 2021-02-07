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嚇歪！他驚見玉米冒出「黑色瘤狀物」 網曝真相長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友去市場買玉米，回家發現上面冒出「黑色瘤狀物」，嚇得趕緊上網求解。圖／翻攝自爆廢公社二館
有網友去市場買玉米，回家發現上面冒出「黑色瘤狀物」，嚇得趕緊上網求解。圖／翻攝自爆廢公社二館

很多人喜歡吃玉米，不僅口感鮮甜脆嫩，且料理方式非常多樣化，不過近日有男網友發文表示，去市場買玉米，回家發現其中一支玉米上面冒出「黑色瘤狀物」，嚇得趕緊上網求解，掀起網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，並表示「今天早上去市場買玉米回來煮，結果有一支裡面長了這顆東西，這顆是什麼？這樣還能吃嗎？」

貼文一出隨即釣出內行解答，「那是種食用菌，美食」、「那個是玉米黑穗菌」、「那顆比本身還有價值」、「可以吃的，台灣人大多不敢吃，但在墨西哥是美食」、「它的真名叫玉米黑粉菌，是一種菌類，不過它可是一種美味哦！該菌還產生黑粉菌酸，可用作香料工業中的原料；有抗菌作用，其菌液對小白鼠肉瘤有抑制作用」。

此外，根據國立自然科學博物館網站對「玉米黑穗菌」的解釋，受玉米黑穗菌感染的玉米穗會出現類似腫瘤的構造，把外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末，這是一種病害。此菌的傳染力很強，一旦有一棵玉米感染此病後，整區內的玉米都無法倖免，感染後的玉米穗無法食用，農夫無法有收成。「但墨西哥的農民有個變通的方法，他們會在瘤狀物還沒有成熟時候採收，即將此玉米穗煮食，據說口感類似菇類，十分美味可口」。

爆廢公社 玉米

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