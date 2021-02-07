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娃娃機夾高檔烏魚子！實品讓他翻白眼 網笑：借你放大燈

聯合新聞網 / 綜合報導
網友夾到超鬧的娃娃機商品。圖擷自facebook
網友夾到超鬧的娃娃機商品。圖擷自facebook

娃娃機如雨後春筍般出現，業者為了吸引民眾的目光，機台內的商品除了玩偶、公仔外，近年來也流行夾取食物。近日有網友看準高檔的「烏魚子」禮盒，決定碰運氣花錢試玩一下，沒想到實品竟讓他大翻白眼，網友看完不禁笑說「盒子都比烏魚子貴」。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，超鬧的娃娃機商品，上面還標示保夾1980元，只見包裝上的烏魚子厚實且大塊，怎知實體物竟嚴重縮水，體積甚至比打火機小，讓他無言地說「沒標示包裝與實品僅供參考，難道這是一口烏魚子嗎？」

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「我以為是曬乾的雞佛」、「烏魚子他兒子嗎？」、「來不及長大的烏魚子」、「其實這是壓縮烏魚子」、「1980可以買兩片品質不錯的烏魚子」、「我借你小叮噹的放大燈」、「笑死，這真的能吃嗎？」

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