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地震警報狂響10幾次！ 網友最關心「他」：手機多到開電音趴

聯合新聞網 / 綜合報導
這次地震讓警報狂響，也讓眾網友紛紛關心起「寶可夢阿伯」（圖）的狀況。 圖擷自PTT
這次地震讓警報狂響，也讓眾網友紛紛關心起「寶可夢阿伯」（圖）的狀況。 圖擷自PTT

今（7）日凌晨1時36分宜蘭外海發生芮氏規模6.1地震，讓某些地區民眾收到國家級警報10多則，手機響不停。對此，有鄉民在PTT以「寶可夢阿公還好嗎？」為題發文，指出阿伯手機這麼多台，不知道對方狀況如何，貼文一出也引起網友關注。

「寶可夢阿伯」陳三元總是騎著單車，配上超過60台手機在路上抓寶，還從台灣紅到國外，手機數量多到根本是「孔雀開屏」。而今天凌晨發生地震，造成許多縣市有感，國家警報更是連發10幾則，讓網友忍不住關心寶可夢阿伯，「這次地震警報連打，他還好嗎？」

對此，其他網友紛紛笑說，「應該很精彩，我4支手機在一樓都能聽到各種響」、「看到照片大笑，這是孔雀吧」、「可以開電音趴了」；但也有網友指出，「沒4G以上不會收到警報」、「可以關掉的好嗎」，不過針對這點也有留言回應，「沒SIM卡，沒開WIFI一樣會叫」、「簡訊你關WIFI跟通訊都能收到」。

至於為何這次的地震警報這麼多則，中央氣象局長鄭明典指出，由於此次地震事件地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），對於地震速報系統而言相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並透由PWS進行發送。

PTT 鄭明典 地震 寶可夢

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