買卡通圖案兒童內褲給高中兒穿！ 家長讚「防學壞」讓網笑翻

買內褲可防兒學壞？日前有一名男網友發現購物網站上有賣家出售兒童內褲，只見一位家長買了暖藍色、XXL款式給正在上高中的兒子穿，想不到對商品相當滿意的他竟留下評價，「能防止小孩學壞，預計讓小孩穿到大學畢業，還會再回購～」，讓許多網友笑翻。

一名男網友在Dcard發文分享，他在購物網站上看到賣家出售男童內褲，從圖片看來，內褲上布滿藍色花紋，看來相當可愛，一件僅售50元，且獲得4.9顆星高評價，似乎深受許多家庭主婦喜愛。

然而，就有一位家長買了這款暖藍色、XXL的內褲回家，給正在上高中的小孩穿，這位家長對這件內褲非常滿意，便給出評價「有滿版的卡通圖案很不錯，能防止小孩學壞，預計讓小孩穿到大學畢業，還會再回購～」。

許多網友看了這位家長的留言後都忍不住大笑，「是因為+9耍狠的時候都要露內褲頭，但穿了這個不好意思露，所以就沒辦法學壞的意思嗎？」、「這也太羞恥了吧 」、「高中了還無法決定自己要穿什麼內褲，還得穿到大學，這父母控制欲不是一般的強啊！」、「怎麼有點像在裹小…腳？」、「防止小孩學壞不是只有穿這種內褲可以解決的吧」。