女自製「17年黑痣」來歷曝光！ 網笑翻：原來我不孤單

不少人在念書階段，都曾被自動筆筆芯刺到皮膚，就這樣留下了一顆「痣」。近日有女網友分享一顆陪伴她近18年的「痣」，網友們看到後，也紛紛蓋起「筆芯點痣樓」，還有人說自己養超過40年，討論相當熱烈。

一名蔡姓女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，貼出自己的「痣」照片，她表示這是「跟了我17年，今年要18歲的筆芯」，還笑說這筆芯應該「有資格來個成年趴吧」。

對此，網友也紛紛貼出自己的筆芯照，「17年前，跟堂弟搶搖搖筆，直接搖進去了」、「我的筆芯留在隔壁男生的大腿上」、「跟了我46年了」、「要邁入第36年了」、「原來大家都有筆芯好朋友，我不孤單」、「好溫腥的同學會」、「快30年的青春呀」。

在這邊也提醒民眾，如果不小心被筆芯戳到皮膚，第一時間先查看是否有異物殘留，建議先用清水清洗被戳到的地方，再用酒精消毒取出，不過如果戳太深的話，還是建議要找醫生幫忙。另外，筆芯的成分為石墨，基本上被戳到不會對健康有太大的影響，如果真的想消除「痣」的話，可就醫採取雷射治療。