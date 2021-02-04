馬路驚見一塊迷路的爌肉！ 網友們狂勸「這件事」展現愛心

路上無奇不有，常有民眾在路上撿到或看到各種千奇百怪的遺失物，就有網友分享在路上看到一塊爌肉，引起其他人熱烈討論，留言區蓋起高樓。

一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，日前於馬路上驚見一塊貨真價實的「爌肉」，有趣的景象令原PO忍不住拍下後上傳，更幽默地表示「在路上驚見一塊爌肉！不知道是誰掉的，那個人應該很傷心」。

文章發布後，有網友表示，「太難受了，誰家的爌肉離家出走，希望早日回家」、「『老闆忘記給我爌肉』會不會成為下一篇發文的主題」、「爌肉噴了」、「誰的駕照掉了」、「讓我們為爌肉飯主人哀悼一碗飯的時間」、「打開便當心已碎」、「現在很少看到野生爌肉了」。

但也有細心網友提醒，「把牙籤拔掉，因為怕有浪浪肚子餓吃了會不小心刺到」、「要拔牙籤，如果有浪狗吃到的話會刺傷」、「牙籤拿掉等下被狗吃到就慘了」、「有牙籤真的太危險，狗狗吃到就不好了」，對此原PO也回覆「有喔！有拔掉了」，這篇貼文也意外見證了大家對浪貓、浪犬們的關心及愛護。