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「鋼鐵老爸」改造廚房廁所 兒子看傻：當逃生碉堡？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名老爸趕在年前裝潢家中廚房、廁所，兒子見完工景象抱怨老爸為了好清理，材質都選用白鐵板。 圖擷自爆怨2公社
一名老爸趕在年前裝潢家中廚房、廁所，兒子見完工景象抱怨老爸為了好清理，材質都選用白鐵板。 圖擷自爆怨2公社

春節將屆，家家戶戶忙著除舊佈新，迎接新氣象！不過有一名老爸趕在年前裝潢家中廚房、廁所，兒子見完工景象卻心情複雜，抱怨老爸為了好清理，材質都選用白鐵板，驚嘆「什麼風格你這？」，最無言的是連廁所門都改成白鐵拉門，照片曝光笑翻網友。

該名兒子日前在臉書社團「爆怨2公社」發文，抱怨家中兩老，其中老爸超愛白鐵，於是把原先廚房磁磚牆面，訂做白鐵板整個封起來，就不用每年都更換錫箔紙防污，老爸認為如此一來省去麻煩又好清理，但兒子不理解「WTF！？那做白鐵板牆面幹嘛？保持原來磁磚牆面一樣可以貼保鮮膜啊」，況且不論什麼材質 只要有油煙都會髒，「每年還不是要清一遍」。

除此之外，某日兒子回家看到一樓廁所剛施工完，才知道每日要「解放」的區域也被改成滑軌式的白鐵拉門，他向網友驚呼「因為我爸覺得世界上最堅固耐用的材質就是白鐵」，打趣說「麻煩站我後面的朋友看一下我的白眼是不是已經翻到後腦勺了我」，他還懷疑老爸把廁所當逃生碉堡在打造，「難道爺上的不是廁所，是安全感！？還是想聽門外敲門時的蕩氣肥腸？」

網友紛紛回應「工廠風格兼防彈功能」、「我媽也很愛，之前要做廚房系統櫃我媽也說一定要白鐵」、「白鐵好啊，但很貴！」，有人笑說「你爸是不是仇人很多」、「還好那個白鐵拉門不是做腳踢電動門，不然很像進手術房」、「怎麼會是碉堡，是台鐵上面的廁所門」，甚至有人稱讚「只有我覺得簡直帥呆了嗎？」。

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