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日高三生「最後便當日」留紙條感謝母親 網友感動：值得珍藏一輩子
許多人在當學生的時候，每天在學校的餐點，都得靠家人製作的便當解決。雖然看似平常的便當，卻也是飽含著家人的情感。日本就有位網友，趁著高三最後一次的便當留下紙條，感謝母親長年來的辛勞。
根據日本媒體「grape」報導，twitter網友「セスナ」最近在網路上分享，說他平常上學，午餐都吃母親做的便當。在他高中即將結束，迎來最後一個便當的時刻，他決定寫下紙條感謝母親。紙條內文如下：
「給母親：感謝您三年來從未缺席地為我製作便當。每天早上，明明得比我更早起出門的妳，仍願意在百忙之中抽空製作便當，實在非常感謝。想到未來可能難以再吃到母親的便當，不免感到寂寞。雖然有時我會抱怨菜色或分量之類的，但曉得那都是您辛勤特地為我做的，我為我的任性感到抱歉。雖然說過很多遍了，不過菜色中我最喜歡的就是甜甜的玉子燒。最後，因為說出來很不好意思，所以希望您能默默地收下這張紙條就好。非常感謝您至今為我做的一切。」
高校生活最後の弁当だった— セスナ (@sesuna160930) January 25, 2021
3年間1度も休むことなくつくってもらったから感謝の気持ちをこめて手紙を書いてみた
もう1枚は最後の弁当の中身です! pic.twitter.com/0MHW5mco46
セスナ同時貼出他「最後的便當」照，裡頭還真的擺上了他最愛的玉子燒。其他網友也被內容感動，紛紛表示：「好感人的信…我都要哭了」、「所有母親看到這個都會流淚吧」、「便當看起來超好吃的」、「我是中三兒子的母親，如果兒子寫這種紙條，我一定會珍藏一輩子，直到過世都要一起帶進墓園。也讓我之後替兒子做便當，感到更有幹勁了。」
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