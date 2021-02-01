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日高三生「最後便當日」留紙條感謝母親 網友感動：值得珍藏一輩子

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位高中生感謝母親三年來作便當的辛勞，特地寫紙條感謝母親。圖擷取自twitter
日本一位高中生感謝母親三年來作便當的辛勞，特地寫紙條感謝母親。圖擷取自twitter

許多人在當學生的時候，每天在學校的餐點，都得靠家人製作的便當解決。雖然看似平常的便當，卻也是飽含著家人的情感。日本就有位網友，趁著高三最後一次的便當留下紙條，感謝母親長年來的辛勞。

根據日本媒體「grape」報導，twitter網友「セスナ」最近在網路上分享，說他平常上學，午餐都吃母親做的便當。在他高中即將結束，迎來最後一個便當的時刻，他決定寫下紙條感謝母親。紙條內文如下：

「給母親：感謝您三年來從未缺席地為我製作便當。每天早上，明明得比我更早起出門的妳，仍願意在百忙之中抽空製作便當，實在非常感謝。想到未來可能難以再吃到母親的便當，不免感到寂寞。雖然有時我會抱怨菜色或分量之類的，但曉得那都是您辛勤特地為我做的，我為我的任性感到抱歉。雖然說過很多遍了，不過菜色中我最喜歡的就是甜甜的玉子燒。最後，因為說出來很不好意思，所以希望您能默默地收下這張紙條就好。非常感謝您至今為我做的一切。」

セスナ同時貼出他「最後的便當」照，裡頭還真的擺上了他最愛的玉子燒。其他網友也被內容感動，紛紛表示：「好感人的信…我都要哭了」、「所有母親看到這個都會流淚吧」、「便當看起來超好吃的」、「我是中三兒子的母親，如果兒子寫這種紙條，我一定會珍藏一輩子，直到過世都要一起帶進墓園。也讓我之後替兒子做便當，感到更有幹勁了。」

網友貼出他最後的便當照，裡頭正好有他最喜歡吃的玉子燒。圖擷取自twitter
網友貼出他最後的便當照，裡頭正好有他最喜歡吃的玉子燒。圖擷取自twitter

日本 便當

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