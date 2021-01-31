兒到超商買午餐！結帳霸氣喊「3個字」 媽傻眼：錢很好賺？

小孩童言童語的總令家長們哭笑不得！有名媽媽日前給孩子300元到超商買午餐，兒子花了114元卻只帶回100元，沒想到當她詢問剩下的零錢在哪，兒子的「天真回應」讓她當場傻眼，網友看完來龍去脈後笑說「成為小開的必經之路」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」無奈發文，兒子帶300元去超商買御飯糰跟便當，回家時興奮地說「剛剛我買了114元，然後我給店員錢，跟他說不用找」，原PO聽完趕緊追問「你只給114元嗎」，兒子說「不是，我直接跟他說不用找，7-11店員還對我笑」。

此話一出，原PO好氣又好笑「人家是笑你為什麼那麼奇葩」，同時幽默自嘲「請問這種敗家子該清蒸還紅燒？是覺得我人太好，錢很好賺是嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「有總裁氣勢」、「店員笑了，媽媽要哭了」、「少爺出手闊綽」、「店員一定是正妹」、「兒子很大方」、「快笑死，很體貼店員」、「我兒子有次也這樣，還好找的零錢不多」。