搭高鐵巧遇帥哥！她神技拍下「歐巴倒影」 網暴動：帥到排卵

一名女網友在搭高鐵時發現座位左後方竟然坐著帥哥，心情愉悅的她心想一定要馬上拍照跟好友分享，但因為太害羞也不敢明目張膽直接拍照，所以心生妙計跟好友分享「帥哥的影子」，好友看了影子照片也忍不住讚嘆「連反射都覺得帥」，好友把該照片PO上臉書，沒想到反射的帥度竟引來千位網友按讚。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享這場奇妙的際遇，當時閨蜜正在搭高鐵，閨蜜眼見左後方坐了一位帥哥，急著想跟原PO分享，但又因為不敢一直看他，所以突發奇想拿起眼鏡拍下鏡中反射的倒影，原PO一開始還沒意識到，結果仔細一看，「真的帥到連反射都覺得很帥」。

文章曝光後，引來許多網友朝聖帥哥風采，大家也都被帥哥倒影迷住了，紛紛留言「很像漫畫男主角」、「求正面高清照」、「感覺輪廓很深，鼻子很挺」、「矮油～可以耶！還真的反射都覺得是帥的」、「帥到排卵」、「這帥法很韓系」、「連反射都帥就快去要賴吧，不要錯過」。

大批網友也忍不住大讚原PO閨蜜「真的是高招」，居然想的到用眼鏡倒影偷拍帥哥，有人就留言說，「原來這樣也可以」、「居然有這種拍法哈哈哈」、「這樣看得出來也是神了！」、「妳應該自拍一下，假裝不小心拍到他～」。