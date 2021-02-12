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影／日外科醫生靠摺紙鶴練手術技巧 網友驚呼：根本職人技

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷取自twitter
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人命關天，許多醫療上的事情都馬虎不得，尤其進行手術時，更是講求精準到位。日本最近就有醫生，在網路上分享訓練手術的方式，讓許多網友大開眼界。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，常在twitter上以圖文分享醫療資訊的醫師網友「オペ中 手術を描く外科医」，日前發布一則影片。影片中可以看到正在用手術工具摺紙，並且在最後折成一隻藍色的紙鶴，精細度和一般人直接用手摺幾乎毫無差別。

這位外科醫生表示，過去他曾經做過這樣的練習，為的就是增進自己執行「腹腔鏡手術」時的技巧。他也說很多醫生，包括他的老師，都曾經用過這種方式訓練自己的技巧。大家閒來無事的時候，還會計時比較，看看誰最會使用手術工具，又精確地摺出紙鶴。

其他網友看了也讚嘆「帥呆了、」「感覺手不夠巧的人不能唸外科」、「我祖父當初對腹腔手術沒信心時，老師也跟他說摺過1000隻紙鶴就不用怕了」、「我朋友之後也要動手術，看到這個感覺安心不少」、「別種意思的『職人技』」。也有人問這樣摺最快多久可以摺出一隻紙鶴，醫生則說他所知道的最快紀錄，是2分40秒就能完成。

日本 手術

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