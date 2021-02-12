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影／日外科醫生靠摺紙鶴練手術技巧 網友驚呼：根本職人技
人命關天，許多醫療上的事情都馬虎不得，尤其進行手術時，更是講求精準到位。日本最近就有醫生，在網路上分享訓練手術的方式，讓許多網友大開眼界。
根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，常在twitter上以圖文分享醫療資訊的醫師網友「オペ中 手術を描く外科医」，日前發布一則影片。影片中可以看到正在用手術工具摺紙，並且在最後折成一隻藍色的紙鶴，精細度和一般人直接用手摺幾乎毫無差別。
一時期、腹腔鏡で鶴を折ることを頑張って練習していました。腹腔鏡手術のかなりいい練習になるのでオススメします。動画は10倍速なので速く見えますが実際はゆっくり丁寧に操作。数千羽折っている先生、3分を切る先生、FBでタイムや完成度を競い合っているコミュニティもあり奥が深いです。 pic.twitter.com/x2kGgyGkzV— オペ中 手術を描く外科医 (@ope_naka) January 17, 2021
這位外科醫生表示，過去他曾經做過這樣的練習，為的就是增進自己執行「腹腔鏡手術」時的技巧。他也說很多醫生，包括他的老師，都曾經用過這種方式訓練自己的技巧。大家閒來無事的時候，還會計時比較，看看誰最會使用手術工具，又精確地摺出紙鶴。
其他網友看了也讚嘆「帥呆了、」「感覺手不夠巧的人不能唸外科」、「我祖父當初對腹腔手術沒信心時，老師也跟他說摺過1000隻紙鶴就不用怕了」、「我朋友之後也要動手術，看到這個感覺安心不少」、「別種意思的『職人技』」。也有人問這樣摺最快多久可以摺出一隻紙鶴，醫生則說他所知道的最快紀錄，是2分40秒就能完成。
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