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荸薺怎麼唸？他脫口「我要勃起」 網笑噴：警察先生就是他

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友分享他在火鍋店向店員點餐，卻脫口「我要勃起（荸薺）」，讓他瞬間尷尬到不行。圖／擷自「爆怨2公社」
男網友分享他在火鍋店向店員點餐，卻脫口「我要勃起（荸薺）」，讓他瞬間尷尬到不行。圖／擷自「爆怨2公社」

外出餐廳點餐遇到不熟悉的字詞時，你會想怎麼解決？近日有一名男網友表示到火鍋店時看著菜單上寫著「荸薺」便想點一份來吃看看，卻不小心脫口說出「我要ㄅㄛˊ ㄑ一ˇ（音同勃起）」，讓他當下尷尬到想找個地洞鑽進去，他也忍不住自嘲「沒念書害慘自己」。

一名男網友在臉書社團「爆怨2公社」分享超糗事蹟，昨（28）日他外出吃火鍋，進到店裡準備向店員點餐時，他看著菜單默默吐出一句，「我要勃起（荸薺）」，氣氛瞬間降到冰點。

原PO當下尷尬到說不出話來，也忍不住笑虧「都是自己沒念書害的」。文章曝光後引來許多網友歪樓嘲笑，「店員有報警嗎？」、「點『ㄅㄛˊ ㄑㄧˇ』可能變成要去警局吃喔」、「警察先生就是他調戲店員！」、「店員有沒有叫你去看泌尿科？」、「那個店員一天不知道要面對幾次客人ㄅㄛˊ ㄑㄧˇ」。

有網友公布答案，荸薺發音讀作「ㄅㄧˊ ㄑ一ˊ」，還有網友親自教學，「台語又叫『ㄇㄟ ㄐㄧˊ（馬薺）』」、「以前確實教ㄅㄛˊ，後來才改ㄅㄧˊ，這顯示了年齡差距」、「上次我聽到隔壁的客人說要駱駝蹄，結果被朋友巴頭說：馬蹄啦北七喔，我在旁邊忍笑很痛苦」。

荸薺自古有「地下雪梨」美譽，不只口感清脆還稍帶甜味，雖含大量澱粉，但熱量卻比白米飯低，且富含水粉、蛋白質、多種維生素A、B2、C，和礦物質鈣、磷、鎂等，是具有高度營養價值的食材。

火鍋 爆怨公社

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