拜月老有效！隔天遇「神似車銀優男神」搭訕 她一聽卻逃跑了

一名女網友發文分享讓她又糗又搞笑的追愛暗戀故事，她和渣男分手後跑去拜月老，沒想到隔天竟然真的遇見飲料店的超帥店員向她搭話！她之前每次去買飲料都因帥店員而小鹿亂撞，但直到近日去買時，帥店員第一次主動跟她攀談，豈料一開口就讓她羞愧到立刻轉身走人。網友們聽完這段故事紛紛直呼，「恭喜妳成功吸引他的注意」、「計畫通是妳！」

女網友在Dcard分享一段有趣的故事，她表示前陣子被交往5年的渣男給劈腿了，於是被朋友帶去拜月老，沒想到拜完隔天就在住家附近的飲料店遇到「天菜店員」，帥店員擁有白皮膚、深邃五官、身高180公分，笑起來還有點像車銀優，讓原PO笑開懷直呼「完全是我的菜」。

原PO說，每次天菜店員拿飲料給我，「根本就是人生中最幸福的3秒鐘」，自己一直在想要怎麼跟他開口要IG，但不巧每次去都是素顏沒打扮，很怕嚇到對方。沒想到，就在那天原PO去買飲料時，帥店員竟然主動跟原PO攀談，帥店員似乎有口難言的說「欸…那個…妳的面膜是不是沒有拿下來」，帥店員默默再補充一句，「看了很久，想說妳今天臉特別白，好像生病了，近看才發現好像是面膜沒拿掉吼？」

原PO聽了帥店員的話後，臉瞬間尷尬漲紅，她故作堅定的說，「沒有，我是故意的」，語畢就頭也不回的立刻走掉。事後，原PO又好笑又自責的說，「讓我死了吧，不是每個人都被月老眷顧的，平常忘東忘西就算了，這種重要時刻還給我掉鍊子是怎樣」。原PO回到家不只被姊姊嘲笑，還拍了一張照片要她「記住今天的糗樣」。

超糗故事曝光後在網上引發迴響，許多網友大笑留言，「雖然原po很可憐，但不得不說妳的面膜很服貼耶」、「還以為是浪漫愛情故事，所以點進來想羨慕一下，結果我快笑死」、「這樣他對妳絕對印象深刻了，計劃通」、「已經不能再更尷尬」、「恭喜妳成功吸引他的注意」。