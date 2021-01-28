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天氣冷也要開電扇！他曝原因 釣出一堆同好「一年四季都開」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露自己習慣開電風扇才睡得著，原因是他習慣聽電扇的聲音。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名網友透露自己習慣開電風扇才睡得著，原因是他習慣聽電扇的聲音。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

經過前陣子幾波寒流後，今（28）日又再迎來強烈大陸冷氣團，氣溫降低讓許多民眾再度將厚外套穿出來，做好保暖措施，但有位網友日前PO文表示自己天再冷如果不開電風扇根本睡不著，貼文一出引起許多人好奇，經過他解釋原因之後，鄉民們也才恍然大悟。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一張電風扇的照片，他說自己有種習慣，不管天氣冷或熱都一定會打開電風扇，像最近比較冷他也照樣開，但並不是用來吹，而是要有聲音，他說「沒聽到電扇聲根本睡不著啊」，原PO也想問其他鄉民是否也有同樣習慣，「有沒有人睡覺一定要開電扇的？

貼文也釣出許多和原PO有一樣習慣的人，「+1，冬天寒冷改聽除濕機的聲音」、「對，不然就是電暖扇的旋轉聲」、「哈哈…真的，沒電扇聲音太安靜反而腦袋嗡嗡響睡不著」、「我一年四季都開」、「沒有電風扇或很吵的冷氣，我會睡不好」、「電風扇聲音超催眠」、「我也需要聲音才睡得著」、「我找到我的同類了…一堆朋友都說我腦袋有問題，根本就不懂淺眠人的煩惱呀」。

很多人會有這樣的習慣是因為這類的聲音稱之為「白噪音」，這是指在可測得的頻率範圍內，頻率保持一致的聲音，例如下雨聲、海浪聲，而這種一致性、可創造一種蓋住其他突然產生的聲音的效果，使人忽略嘈雜的環境，屏蔽了很多細小的聲音變化，所以白噪音也可使人更容易再次入睡。

爆廢公社

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