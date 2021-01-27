撕破女友小被被遭毒打！ 身分曝光網急勸：快分手

許多人在成長過程中，都有一個愛不釋手的物品，是睡覺或生活上不可或缺的。有網友分享，因不小心撕破女友的小被被，遭到專業拳擊手女友的毒打，結局曝光，引起網友熱議。

一名網友於《靠北女友my girl》上發文分享，近日與女友在嬉鬧的同時，不小心撕破了她的「小被被」，約莫破10公分以內，儘管原PO已誠懇的道歉及彌補，卻在事後遭女友狠揍一頓。因女友從小學習散打、拳擊，練就一身好身手，這次挨揍竟讓原PO肋骨斷了4根，其他身體部位也有些許的瘀青。

對此原PO也表示，這已不是第一次遭到女友暴打，也曾求助於家人及朋友，但都得不到好結果，身邊的人也都不敢置信地表示，「一個快180的打不過一個不到160的」，讓原PO十分懊惱，不禁疑惑道，「是我求助的人不對，還是這種事情真的沒那麼嚴重？」

有網友留言表示，「那還是分手好了，萬一被她打死...」、「肋骨斷了4根，太扯了吧」、「要不要去驗傷，你女友這樣已經太過頭了」、「建議你直接分手，然後趕快跑」、「不管男女都不應該動手，這種就分了啊」。

但也有網友懷疑文章的真實性，「還能在這裡寫劇本，下手就不算重了」、「肋骨斷4根還可以發文哦？應該早就痛到不能動吧」。