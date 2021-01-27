撿地上發票回家！「消費地點」害人夫被誤會 婚姻差點完蛋

不少人看到路邊、停車場收費機內等處有他人遺落的發票，會選擇撿起來帶回家，或順手捐給慈善團體。不過有名人夫發文呼籲，千萬別亂撿地上發票，免得害自己婚姻亮紅燈，網友看完來龍去脈後笑說「跳到黃河也洗不清了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」感嘆發文「真的不要亂撿地上的發票」，並表示當時撿了一張發票回家，結果沒注意消費紀錄是「汽車旅館」，害得他被老婆懷疑審問，幸好有不在場證明，才沒讓事情越演越大。

截圖對話中可見，老婆問說「為什麼會有汽車旅館的發票」，原PO趕緊解釋地上撿的，沒想到對方不相信「這麼巧，是你開完房間的吧」，並要他回傳當天下班的打卡紀錄，所幸有不在場證明，老婆才停止追究下去。

貼文引來千名網友按讚留言，「原來發票是因為這樣才被丟棄，你只是剛好撿到的替死鬼」、「女人就是天生的偵探」、「笑死，這比撿紅包還慘」、「人家都不敢帶回家，你還幫忙善後」、「最後那句去截圖充滿殺氣」、「地上的東西本來就不該亂撿」。

事實上，遺落的發票屬於他人的「遺失物」，而並非可以隨意佔有的「無主物」，因此不管是撿回家或捐給慈善團體，恐觸犯刑法中的侵占罪，民眾若撿到發票，記得一定要送到警察局。