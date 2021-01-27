快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

撿地上發票回家！「消費地點」害人夫被誤會 婚姻差點完蛋

聯合新聞網 / 綜合報導
網友因為撿地上發票，害得自己婚姻亮起紅燈。圖擷自facebook
網友因為撿地上發票，害得自己婚姻亮起紅燈。圖擷自facebook

不少人看到路邊、停車場收費機內等處有他人遺落的發票，會選擇撿起來帶回家，或順手捐給慈善團體。不過有名人夫發文呼籲，千萬別亂撿地上發票，免得害自己婚姻亮紅燈，網友看完來龍去脈後笑說「跳到黃河也洗不清了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」感嘆發文「真的不要亂撿地上的發票」，並表示當時撿了一張發票回家，結果沒注意消費紀錄是「汽車旅館」，害得他被老婆懷疑審問，幸好有不在場證明，才沒讓事情越演越大。

截圖對話中可見，老婆問說「為什麼會有汽車旅館的發票」，原PO趕緊解釋地上撿的，沒想到對方不相信「這麼巧，是你開完房間的吧」，並要他回傳當天下班的打卡紀錄，所幸有不在場證明，老婆才停止追究下去。

貼文引來千名網友按讚留言，「原來發票是因為這樣才被丟棄，你只是剛好撿到的替死鬼」、「女人就是天生的偵探」、「笑死，這比撿紅包還慘」、「人家都不敢帶回家，你還幫忙善後」、「最後那句去截圖充滿殺氣」、「地上的東西本來就不該亂撿」。

事實上，遺落的發票屬於他人的「遺失物」，而並非可以隨意佔有的「無主物」，因此不管是撿回家或捐給慈善團體，恐觸犯刑法中的侵占罪，民眾若撿到發票，記得一定要送到警察局。

汽車旅館 婚姻 發票

延伸閱讀

發票中獎！男見「消費明細」秒尷尬：該拿給媽媽換錢嗎？

女子拜月老求牽線！1星期後結局曝光 過來人曝經驗：別懷疑

近70年大學入學考試作文題目 網驚：今年難度根本小菜一碟

寒假作業「80題猜燈謎」難倒爸爸 網認證：比考學測還難

相關新聞

撿地上發票回家！「消費地點」害人夫被誤會 婚姻差點完蛋

不少人看到路邊、停車場收費機內等處有他人遺落的發票，會選擇撿起來帶回家，或順手捐給慈善團體。不過有名人夫發文呼籲，千萬別亂撿地上發票，免得害自己婚姻亮紅燈，網友看完來龍去脈後笑說「跳到黃河也洗不清了」。

有哪不對勁？客人劃單藏「正字陷阱」 網笑：真相在細節裡

用餐尖峰時刻難免忙中出錯！近日一名女網友分享親身經驗，上班時發現菜單上劃著「5碗」滷肉飯，結果上桌時客人表示只叫4碗，後來當她再去確認菜單時，發現真相藏在細節裡，照片在網上曝光，眾人紛紛笑說「這招太陰了」。

他赫見夾娃娃機裡有「生香菇」 網友PO照曝：連毛蟹、洋蔥都能夾

夾娃娃機熱潮在近年興起，街頭巷尾不時都能見到夾娃娃機台。而夾娃娃本身也儼然成為一種打發時間的娛樂，有沒有夾到娃娃反而未必是重點。機台內各種新奇古怪的內容物也越來越多，最近日本就有媒體報導，就連餐桌上的許多食材，都進入了夾娃娃機。

女大生停紅燈甜問「你要去哪裡？」 男騎士以為豔遇下秒囧爆

真的好糗！一名男網友騎車停等紅燈時，聽到右邊的女騎士問「你等一下要去哪裡？」正當心裡以為是豔遇的時候，沒想到下秒真相曝光，讓他瞬間超囧，笑翻一票網友。

騎車去好市多怎麼載？他指「開車搬貨都勉強 」 內行曝妙招

美式賣場好市多（Costco）販售不少優惠商品，經常能看到大家的手推車內擺滿許多戰利品，因此多數人都是選擇開車前往，就有網友不解「商品明明都是大份量包裝，為何有人會騎機車去好市多」，貼文掀起眾人熱議。

超商創意店名！「鮪魚、米糕、虱目魚」皆有 網笑：肚子好餓

你是否留意過超商店名呢？一般超商為了方便取名大多以街道路名為主，但有越來越多超商選擇大膽創意的店名。就有網友盤點全家的吸睛店名，逗趣巧思讓人看了捧腹大笑，甚至有人加碼分享住家附近的超商店名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。