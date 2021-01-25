有哪不對勁？客人劃單藏「正字陷阱」 網笑：真相在細節裡

用餐尖峰時刻難免忙中出錯！近日一名女網友分享親身經驗，上班時發現菜單上劃著「5碗」滷肉飯，結果上桌時客人表示只叫4碗，後來當她再去確認菜單時，發現真相藏在細節裡，照片在網上曝光，眾人紛紛笑說「這招太陰了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文提到，假日是餐飲業者最忙的時候，昨天上班瞥見菜單上劃著「正」字數量滷肉飯，於是趕緊添好5碗飯並端給客人，怎知當她把第5碗放在桌上時，對方說自己只點了4碗。

事後，原PO檢查菜單發現客人雖然用「正」字標記數量，但文字卻少了一筆畫，因此是4碗而不是5碗，「只能怪我沒看清楚，不過真的是又氣又好笑」。

貼文引來千名網友按讚留言，「哈哈，被陰了」、「客人也不把正的筆劃寫好，難怪容易讓人誤會」、「這陷阱題啊！」、「第5碗免費，但先讓我替你的國文老師，搧你幾巴掌」、「原來菜單可以這樣玩」、「陷阱藏在細節裡」。