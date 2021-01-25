他赫見夾娃娃機裡有「生香菇」 網友PO照曝：連毛蟹、洋蔥都能夾

夾娃娃機熱潮在近年興起，街頭巷尾不時都能見到夾娃娃機台。而夾娃娃本身也儼然成為一種打發時間的娛樂，有沒有夾到娃娃反而未必是重點。機台內各種新奇古怪的內容物也越來越多，最近日本就有媒體報導，就連餐桌上的許多食材，都進入了夾娃娃機。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，居住在日本靜岡縣的網友「キカイ」，日前在twitter上分享，表示他發現一個夾娃娃機台，但裡頭放的不是娃娃、更不是公仔、玩具之類的東西，而是一朵朵的生香菇。就連自認足跡踏遍靜岡市的キカイ，看到此景仍感到印象深刻。

設置這台機器的伊豆村之站表示，香菇正是當地的名產，每天都有農家供應新鮮的香菇，因此才想到要設計這個機台。只要成功把香菇夾出來，就能從店家的四種高人氣香菇產品中任選一種帶回家，至於夾出來的香菇本身，則需要歸還給店家。

這台奇特的「香菇夾娃娃機」也引起許多網友回應，表示「這要怎麼夾」、「我去伊豆玩的時候有看到，嚇到我了」、「比超市的還新鮮嗎」、「裡面的不能吃吧」。還有網友分享，在淡路島也有「洋蔥夾娃娃機」、北海道則有「毛蟹夾娃娃機」，顯然這種創意夾娃娃機已成為一種趨勢。