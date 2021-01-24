超商創意店名！「鮪魚、米糕、虱目魚」皆有 網笑：肚子好餓

你是否留意過超商店名呢？一般超商為了方便取名大多以街道路名為主，但有越來越多超商選擇大膽創意的店名。就有網友盤點全家的吸睛店名，逗趣巧思讓人看了捧腹大笑，甚至有人加碼分享住家附近的超商店名。

原PO在「Dcard」以「全家越來越會取名字」為題發文，偶然發現高雄彌陀有虱目魚店、屏東東港有鮪魚店、台中清水有米糕店，看完肚子都餓了，此外台中清水有好美店，讓他不禁笑說「請問有好帥店嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「我記得有間萊爾富叫大安學霸店，因為開在台大附近」、「新店有一間叫真親切店」、「全家有烏來溫泉店」、「哈哈，中壢龍岡那邊有一家叫米干店」、「我被某某大學店笑倒」、「上次去屏東吃萬巒豬腳，有一間就真的叫『萬巒豬腳店』」。

事實上，各大超商都有創意店名，鄰近錢櫃KTV的7－ELEVEN叫「台北歡唱門市」，以藝人名字取名的「桃園成龍門市」，也有以容易上口的疊字命名，像是「台中嘟嘟門市」、「墾丁咚咚門市」。

萊爾富則有，「三重初戀店」、「中和浪漫店」，以及宜蘭三星鄉的「宜蘭青蔥店」，「觀音蓮花店」前身為蓮花季遊客服務中心，周圍為蓮花池。