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帶14歲女兒做流感快篩 父見試劑2條線驚訝：是懷孕嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名父親帶14歲女兒到醫院做流感快篩，看到試劑呈現2條線誤以為是驗孕棒，還問醫生是否女兒懷孕，讓醫生聽了哭笑不得。 圖／ingimage
一名父親帶14歲女兒到醫院做流感快篩，看到試劑呈現2條線誤以為是驗孕棒，還問醫生是否女兒懷孕，讓醫生聽了哭笑不得。 圖／ingimage

醫生每天都會接觸到各式各樣的病人，也常常會遇到許多讓人啼笑皆非的狀況，小兒科醫師陳木榮日前上節目就分享一段趣事，一名父親帶著14歲女兒去看病並做流感快篩，沒想到這名爸爸看到快篩出現2條線，誤以為女兒有懷孕，讓陳木榮聽了哭笑不得。

陳木榮在《醫師好辣》節目中表示，這名14歲女兒出現發燒、骨頭痠、肌肉痛等症狀，他認為應該是病毒感染，於是就做了病毒快速篩檢。過了15分鐘後，護理人員將快篩試劑用一張紙墊著交給醫師，陳木榮就指著報告跟這對父女解釋看起來的確是流感，隨後表明要開5天的特效藥讓他們回家觀察幾天，應該就沒事了。

但陳木榮發現這名爸爸好像心不在焉，沒有專心在聽醫師解說。當他們離開後，下一位病人進來時，這位爸爸突然又竄進診間想問問題，還請後面進來的病人暫時先出去。爸爸問說「醫生，請問發燒、頭痛、肌肉痠痛，有懷孕的可能嗎？」這讓陳木榮聽了也愣住，後來才搞清楚原來這位爸爸把快篩試劑當成驗孕棒，以為出現2條線就是有懷孕。

陳木榮秀出一張示意圖，還原當時的狀況，原來護理師將快篩試劑放在初診單上遞給醫師時，試劑呈現2條線，代表染上流感，但試劑擺的位置又剛好在一處是否「懷孕中」的欄位上面，兩種巧合之下讓這名爸爸誤以為女兒真的懷孕。陳木榮也解釋不是所有試劑2條線就是懷孕，很多病毒感染一樣會呈現2條線的狀態。

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