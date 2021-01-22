聽新聞
test
0:00 / 0:00
帶14歲女兒做流感快篩 父見試劑2條線驚訝：是懷孕嗎？
醫生每天都會接觸到各式各樣的病人，也常常會遇到許多讓人啼笑皆非的狀況，小兒科醫師陳木榮日前上節目就分享一段趣事，一名父親帶著14歲女兒去看病並做流感快篩，沒想到這名爸爸看到快篩出現2條線，誤以為女兒有懷孕，讓陳木榮聽了哭笑不得。
陳木榮在《醫師好辣》節目中表示，這名14歲女兒出現發燒、骨頭痠、肌肉痛等症狀，他認為應該是病毒感染，於是就做了病毒快速篩檢。過了15分鐘後，護理人員將快篩試劑用一張紙墊著交給醫師，陳木榮就指著報告跟這對父女解釋看起來的確是流感，隨後表明要開5天的特效藥讓他們回家觀察幾天，應該就沒事了。
但陳木榮發現這名爸爸好像心不在焉，沒有專心在聽醫師解說。當他們離開後，下一位病人進來時，這位爸爸突然又竄進診間想問問題，還請後面進來的病人暫時先出去。爸爸問說「醫生，請問發燒、頭痛、肌肉痠痛，有懷孕的可能嗎？」這讓陳木榮聽了也愣住，後來才搞清楚原來這位爸爸把快篩試劑當成驗孕棒，以為出現2條線就是有懷孕。
陳木榮秀出一張示意圖，還原當時的狀況，原來護理師將快篩試劑放在初診單上遞給醫師時，試劑呈現2條線，代表染上流感，但試劑擺的位置又剛好在一處是否「懷孕中」的欄位上面，兩種巧合之下讓這名爸爸誤以為女兒真的懷孕。陳木榮也解釋不是所有試劑2條線就是懷孕，很多病毒感染一樣會呈現2條線的狀態。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言