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羞！日本友人寄「特殊口罩」 尷尬造型網笑：戴在路上會誤會

聯合新聞網 / 綜合報導
日本友人送的口罩令網友啼笑皆非。圖擷自Dcard
日本友人送的口罩令網友啼笑皆非。圖擷自Dcard

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，口罩成為重要的防疫物資，不少業者推出造型口罩來搶攻商機。近日有網友分享妹妹的日本友人寄來特殊口罩，不過花紋和布料卻令人啼笑皆非，讓他不禁直呼「日本人的品味都這麼特殊嗎？」

原PO在「Dcard發文表示，妹妹之前曾到日本參加露營活動，因此認識了日本的童軍朋友，回台灣後她們還是有互相通信聯絡，昨（17）日回家看到桌上有日本寄來的包裹，結果當他看到禮物卻尷尬不已。

照片中可見，日本友人寄來蕾絲布製的口罩，上面還印有花朵圖案，攤開看造型更是詭異，「我看到的第一眼心想這怎麼看都像內衣不像口罩，日本人的品味都這麼特殊嗎？」

貼文引來千名網友按讚留言，「戴出門恥度爆表但好酷」、「兩個人戴同色的，應該會收到各路目光」、「真的很像比較大罩杯會有的款式，兩個同顏色擺在一起放客廳，媽媽說不定還會罵內衣怎麼亂丟」、「之前口罩原物料缺貨時，就有工廠拿胸罩這樣做，素面的還好，有花紋的真的超尷尬」、「日本很多女生這樣戴」、「我覺得很好看，但真的有像胸罩，我應該只會買來收藏」。

另外有眼尖網友發現，包裝上就有寫「內衣工廠製的蕾絲口罩」，甚至有人表示這是自家公司的產品，「這是主打使用內衣的親膚材質製作的口罩，蕾絲和內層用親膚的伸縮布料製作，1個售價780日幣（約新台幣211元）且不含稅，其實內衣的布料比任何一件外衣布料成本還高，會這麼清楚是因為這是我工作公司出的產品」。

口罩 新冠肺炎 COVID-19 Dcard

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