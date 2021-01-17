小學考卷驚見「18禁題目」？ 網歪樓：出題者是老司機

昨（16）日有網友PO出一張小學考卷，並感嘆改錯字題目難度高，沒想到大家的目光全放在第4題「我流了好多汁」上，引來眾人歪樓留言「句子有18禁的感覺」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片寫道「現在小學生的考題好難，難到我都去找牆壁罰站了」，只見他用紅筆圈出第5題「你認織這本童話故事的作者嗎」，當中的錯字為認「織」改成認「識」。

而1~3題的正確解答分別是，家「庭」主婦、帶「領」、「享」受，其中第4題「天氣太熱，我流了好多汁」意外成為焦點，正確寫法是把「汁」改成「汗」，對此網友留言笑說，「小學的東西卻讓大人想歪」、「第四題很母湯」、「出題者是老司機」、「第5題不是重點，重點在第4題」、「流好多汁莫名戳中笑點」。

此外，也有人表示，「罰寫『認識』一百遍交上來」、「中文老師都哭了」、「不難，很基本的」、「無敵簡單，馬上找出」、「超簡單哪裡難」。