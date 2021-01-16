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買櫃子貨單驚見這品項 網友笑：阿姨知道你不想努力了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友看到貨單上品項寫著「老闆娘」，讓他哭笑不得。 圖／爆廢1公社
網友看到貨單上品項寫著「老闆娘」，讓他哭笑不得。 圖／爆廢1公社

有時候買東西的時候，會有貨單提供明細參考，寫上品名、數量及單價，讓購買人能更清楚，也能避免消費爭議，但有網友買了櫃子，出貨單品名上面竟然出現了「老闆娘」字樣，讓他看了哭笑不得，網友也跟著開玩笑的說「阿姨知道你不想努力了」、「應該想當贈品送掉」。

網友在臉書「爆廢1公社」寫道，日前和一家水電材料公司買了一個櫃子，隨貨附上了一張貨單，上面寫著角鐵、合板等品項名稱，但仔細一看，上面竟然還有「老闆娘」這個品項，他納悶「買個櫃子，為何貨單會出現這個？我們家又用不到」。

其他網友看了也笑著說「阿姨知道你不想努力了」、「強迫推銷」、「老闆娘在櫃子裡面」、「應該是想當贈品送掉」、「漂亮就收，不優原車遣返」、「我收」。

事後原PO也補充說，事後有得到回應，因為老闆娘是送貨的，所以店家才會這樣寫，但是他也認為「要也是寫外送之類的，寫老闆娘是要幹嘛啦。」讓他哭笑不得。

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