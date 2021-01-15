員工忘記電鍋有飯 一個月後打開景象讓人作嘔

一名餐廳業者日前打開電鍋，竟然看到裡面的飯發霉還變成青綠色的狀態，讓他嚇了好大一跳，原來是一個月前煮好後員工忘了還有這鍋飯。業者把照片PO上網後引起許多人的討論，大家直呼實在太噁心了。

這名業者在臉書「爆怨公社」表示，日前要拿備用電鍋出來煮飯時，打開蓋子一看裡面竟然還有一大鍋飯，只不過這鍋飯已經呈現青綠色發霉狀態。他說這是一個月前煮的，員工也忘了還有這鍋飯所以都沒去打開過，直接就收了起來，如果不是要用備用電鍋的話，根本不會去打開發現。

從照片裡可看到這鍋青綠色的飯已經沒有水分，變得相當乾枯，但內鍋鍋壁上仍然還有水蒸氣，飯上面還有白色毛狀物，讓人看了作嘔。原PO開玩笑的說這鍋是「法式藍紋拌飯」，還自嘲的說自己是個充滿故事的人。

網友們看了照片也覺得不舒服，「快吐了，感覺味道從螢幕跑出來」、「無解了，怎麼洗怎麼煮都會有味道」、「我覺得我短時間我不敢開飯鍋了」、「我也有遇過，那個味道真的很噁心，不管怎麼洗都會有味道，後來整個換掉電鍋」、「超害怕這種東西，我會崩潰不敢清」。

還有人搞笑的說「打開後撲鼻而來的空氣應該也佈滿了黴菌」、「已經快要有一個小生態了」、「準備穿越回江戶時代製造盤尼西林嗎？」、「不跟我說這是飯，我還以為是貓砂」、「這明明就青醬西班牙燉飯」、「還以為是窮到吃土了」、「再發酵幾天，就有米酒喝了」、「原來電鍋可以煮出抹茶口味的飯」。