賣擱問！過年9大顧人怨的親戚問話 用「年獸級話術」神回

農曆春節到來，免不了要被親戚追問個人近況，從感情狀況、學業工作到薪水年終等，通通都會做一次全面調查，面對長輩們的問候攻勢，應該如何回答才不會顯得尷尬？「聯合新聞網」整理過年9大顧人怨的話題，以及教大家如何神回覆。

1.你是不是變胖了？胖了多少？

好久不見的親戚一旦沒話題，就會從你的身材開始評價。如果對方說你胖了，先別動怒，要以退為進回答，可以說「心寬體胖啊！疫情期間工作還算穩定，自然而然就變胖了」。

這時可以反誇對方身材維持很好，並詢問如何保養身材轉移話題。

2.不記得我是誰了嗎？你小時候我有抱過喔！

在拜訪親戚前，可以先打聽一下對方的親戚稱謂，如果真的忘了，問候對方時也請保持禮貌的微笑，接著表達歉意、讚美對方說「您變得更年輕了，害得我一時之間認不出來」。事後一定要打聽該名長輩的身分，以免下一次見面破功。

3.薪水領多少？年終獎金幾個月？

大部分的親戚問得最多的就是「在哪裡工作？」、「薪水好不好」，如果將薪資說低了，怕被人看輕；薪資說高了，又怕別人以為自己混得很好。事實上，親戚不僅想透過工作待遇，來了解你的生活，當中還存在無形的比較。

這時不妨順著對方的比較心理，籠統地回答「賺得錢還夠生活！」、「沒有你的小孩賺得多！」同時也將此話題轉到對方子女的身上「你的孩子好厲害，一畢業薪水就好高，今年年終拿了多少啊」。

如果親戚一定要刨根究抵問你的薪水呢？Dcard網友教你一句話解套，「跟他說有簽保密協議，不得透露薪資待遇」、「等你幫我介紹工作囉」。

4.有沒有好好存錢？存了多少？

可以含糊回答「還算過得去，除了一些生活開銷外，也存了一點錢」。為了防止對方再次提問，也可以問對方存了多少錢「聽說最近航運股大漲，您的股票賺了不少吧？」、「疫情期間不能出國，應該省下不少費用吧」。

當親戚問你薪水、收入問題時，可以幽默含糊回答，並以類似問題反問對方。示意圖／聯合報系資料照

5.有沒有交往對象啊？

這是還沒結婚的男女不能逃避的問題。如果沒有對象，可以回答「還在拚事業啊，就等你幫我介紹了」，一旦對方持續逼問，乾脆回答你有別的計畫，堵住對方的嘴。

如果你有對象，對這個話題也不反感，可以回答「有啊！但他（她）新年也回家了，不然就可以帶給你們看看」，並反問對方子女的交往情形。

6.打算什麼時候結婚？

一旦親戚問「你都幾歲了，怎麼還沒要結婚？」可採用上述一樣的方法，問對方「您當初是幾歲結的婚啊，到現在有20年了吧，是如何維持婚姻了呢」，將話題轉移到別人身上。

7.什麼時候生小孩？生幾個？

如果對方已經有生小孩，可以問對方「養小孩成本有多少」，記住過程中一定要保持很好奇的模樣，並控制話題的走向。如果對方沒有小孩，但還是繼續聊這話題，你可以幽默自嘲回答，「我也想啊，但要看老婆願不願幫我生一個足球隊了」。

許多人都會被親戚問什麼時候要結婚、要生幾個小孩？這時可以委婉地說自己的想法，畢竟結婚大事不是一個人就可以決定。示意圖／ingimage

8.買房子了沒有？

房價年年攀升，尤其去年底政府祭出打炒房政策，親戚聊到房市一定會問你要不要買房。地產專家紅色子房建議，如果你屬於「有房有錢族」，態度一定要謙卑再謙卑，適度將話題轉到政府政策上，一起同仇敵愾。

如果是沒錢沒房的人也別覺得很丟臉，強調沒錢沒房是「大環境問題」，自己沒有買房，是有更重要的事要去做。至於你如果屬於有錢但沒房一族，這時就可以大聲說話，直接表明自己正在看房，請親友們給建議。

9.成績怎麼樣？考試第幾名？

家族中如果有年紀相仿的小孩，總會被親戚用成績比較，這時可以回答「還有進步空間，謝謝叔叔阿姨的關心」、「我考了幾分，會給我更多紅包嗎」。

另外，舉凡小孩經歷過重大考試，如學測、指考及研究所考試時，親戚都會幫忙規劃人生道路，例如考哪一個科系比較有出路，這時小孩只要回答大概的目標，讓他們放心就好。