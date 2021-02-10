快訊

亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

賣擱問！過年9大顧人怨的親戚問話 用「年獸級話術」神回

聯合新聞網 / 綜合報導
每逢農曆過年，不少人都怕被追問個人隱私，甚至有人不敢為此回家拜年。圖／聯合報系資料照
每逢農曆過年，不少人都怕被追問個人隱私，甚至有人不敢為此回家拜年。圖／聯合報系資料照

農曆春節到來，免不了要被親戚追問個人近況，從感情狀況、學業工作到薪水年終等，通通都會做一次全面調查，面對長輩們的問候攻勢，應該如何回答才不會顯得尷尬？「聯合新聞網」整理過年9大顧人怨的話題，以及教大家如何神回覆。

1.你是不是變胖了？胖了多少？

好久不見的親戚一旦沒話題，就會從你的身材開始評價。如果對方說你胖了，先別動怒，要以退為進回答，可以說「心寬體胖啊！疫情期間工作還算穩定，自然而然就變胖了」。

這時可以反誇對方身材維持很好，並詢問如何保養身材轉移話題。

2.不記得我是誰了嗎？你小時候我有抱過喔！

在拜訪親戚前，可以先打聽一下對方的親戚稱謂，如果真的忘了，問候對方時也請保持禮貌的微笑，接著表達歉意、讚美對方說「您變得更年輕了，害得我一時之間認不出來」。事後一定要打聽該名長輩的身分，以免下一次見面破功。

3.薪水領多少？年終獎金幾個月？

大部分的親戚問得最多的就是「在哪裡工作？」、「薪水好不好」，如果將薪資說低了，怕被人看輕；薪資說高了，又怕別人以為自己混得很好。事實上，親戚不僅想透過工作待遇，來了解你的生活，當中還存在無形的比較

這時不妨順著對方的比較心理，籠統地回答「賺得錢還夠生活！」、「沒有你的小孩賺得多！」同時也將此話題轉到對方子女的身上「你的孩子好厲害，一畢業薪水就好高，今年年終拿了多少啊」。

如果親戚一定要刨根究抵問你的薪水呢？Dcard網友教你一句話解套，「跟他說有簽保密協議，不得透露薪資待遇」、「等你幫我介紹工作囉」。

4.有沒有好好存錢？存了多少？

可以含糊回答「還算過得去，除了一些生活開銷外，也存了一點錢」。為了防止對方再次提問，也可以問對方存了多少錢「聽說最近航運股大漲，您的股票賺了不少吧？」、「疫情期間不能出國，應該省下不少費用吧」。

當親戚問你薪水、收入問題時，可以幽默含糊回答，並以類似問題反問對方。示意圖／聯合報系資料照
當親戚問你薪水、收入問題時，可以幽默含糊回答，並以類似問題反問對方。示意圖／聯合報系資料照

5.有沒有交往對象啊？

這是還沒結婚的男女不能逃避的問題。如果沒有對象，可以回答「還在拚事業啊，就等你幫我介紹了」，一旦對方持續逼問，乾脆回答你有別的計畫，堵住對方的嘴。

如果你有對象，對這個話題也不反感，可以回答「有啊！但他（她）新年也回家了，不然就可以帶給你們看看」，並反問對方子女的交往情形。

6.打算什麼時候結婚？

一旦親戚問「你都幾歲了，怎麼還沒要結婚？」可採用上述一樣的方法，問對方「您當初是幾歲結的婚啊，到現在有20年了吧，是如何維持婚姻了呢」，將話題轉移到別人身上。

7.什麼時候生小孩？生幾個？

如果對方已經有生小孩，可以問對方「養小孩成本有多少」，記住過程中一定要保持很好奇的模樣，並控制話題的走向。如果對方沒有小孩，但還是繼續聊這話題，你可以幽默自嘲回答，「我也想啊，但要看老婆願不願幫我生一個足球隊了」。

許多人都會被親戚問什麼時候要結婚、要生幾個小孩？這時可以委婉地說自己的想法，畢竟結婚大事不是一個人就可以決定。示意圖／ingimage
許多人都會被親戚問什麼時候要結婚、要生幾個小孩？這時可以委婉地說自己的想法，畢竟結婚大事不是一個人就可以決定。示意圖／ingimage

8.買房子了沒有？

房價年年攀升，尤其去年底政府祭出打炒房政策，親戚聊到房市一定會問你要不要買房。地產專家紅色子房建議，如果你屬於「有房有錢族」，態度一定要謙卑再謙卑，適度將話題轉到政府政策上，一起同仇敵愾。

如果是沒錢沒房的人也別覺得很丟臉，強調沒錢沒房是「大環境問題」，自己沒有買房，是有更重要的事要去做。至於你如果屬於有錢但沒房一族，這時就可以大聲說話，直接表明自己正在看房，請親友們給建議。

9.成績怎麼樣？考試第幾名？

家族中如果有年紀相仿的小孩，總會被親戚用成績比較，這時可以回答「還有進步空間，謝謝叔叔阿姨的關心」、「我考了幾分，會給我更多紅包嗎」。

另外，舉凡小孩經歷過重大考試，如學測、指考及研究所考試時，親戚都會幫忙規劃人生道路，例如考哪一個科系比較有出路，這時小孩只要回答大概的目標，讓他們放心就好。

薪水 結婚 婚姻

相關新聞

賣擱問！過年9大顧人怨的親戚問話 用「年獸級話術」神回

農曆春節到來，免不了要被親戚追問個人近況，從感情狀況、學業工作到薪水年終等，通通都會做一次全面調查，面對長輩們的問候攻勢，應該如何回答才不會顯得尷尬？「聯合新聞網」整理過年9大顧人怨的話題，以及教大家如何神回覆...

電器紙箱「神秘人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

你是否注意過紙箱上的圖示嗎？近日有網友發現電器紙箱印有「神秘人像圖」，他左思右想都無法理解其中含意，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。

手指不沾屑！逛賣場見「洋芋片夾」 網一看拒用：這樣不過癮

香脆洋芋片廣受大小朋友喜愛，常常讓人一口接一口停不下來，然而對某些人來說，吃洋芋片最怕手指沾滿屑碎，就有廠商看準商機特別推出「洋芋片夾」，實體物在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

藏獒試穿保暖衣遇靜電 秒變「爆炸頭」網笑瘋：剛睡醒？

正所謂人要衣裝，恰當的打扮絕對可以為你加分，反之亦然！近日有飼主為家中43kg藏獒犬「妹妹」試穿早前在寒流訂的保暖衫，但在穿著過程時產生靜電，令妹妹的毛髮隨即往上豎，主人看了笑說妹妹穿保暖衣的情況像被高壓電觸電，狗狗爆炸頭的模樣更令一票網友笑瘋，紛紛留言問說「牠是否剛剛睡醒？」

誤將電動鐵捲門開關當成酒精消毒器 客人一按下去糗了

因為新冠肺炎肆虐，許多店家都會派店員在門口為客人噴灑酒精消毒，有的則會在店裡安裝消毒機供清潔，但如果沒有標示清楚可能會鬧出笑話。一名女網友在一家餐飲店中發現有客人誤將電動鐵捲門的開關當成酒精消毒器，一按下去鐵捲門立刻關了下來，貼文一出笑翻許多人。

草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓蚵仔麵線」 網傻眼：太重口味

草莓季來了！每年11月至隔年4月中旬為草莓盛產期，對愛吃草莓的民眾來說，那股酸甜滋味讓人難以忘懷，草莓口味也成了許多甜點的經典口味，但桃園中壢有一家居酒屋竟將大顆草莓放進蚵仔麵線中，讓網友看了直呼「不要玩食物！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。