全聯水果商品驚見「珍妮佛羅培茲」 網笑翻：很跟得上話題！

拉丁天后珍妮佛•羅培茲（Jennifer Lopez）日前代言一款遊戲廣告，廣告裡的台詞「雪莉？」、「哇！珍妮佛羅培茲！」更被大量使用在迷因界。然而近日有民眾到全聯賣場購物，發現這股風潮也燒進來，用在水果「雪梨」身上，讓眾網友笑翻。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享一張照片，可以看到畫面中的雪梨名字非常特別，叫做「雪梨，哇珍妮佛羅培茲」。原來這是套用珍妮佛•羅培茲日前拍攝遊戲廣告裡的經典台詞。

全聯抓住商機大玩梗，讓網友笑翻。 圖擷自「我愛全聯-好物老實説」 臉書社團

對此，網友紛紛大讚全聯太有創意，「真的好洗腦」、「太好笑了」；也有網友呼應台詞內容，「妳大老遠跑來，只因為我攻擊妳的村莊？」、「鳳梨旁邊應該要寫，我也為此而來」。

這支廣告因為無厘頭台詞搭上中文配音，在迷因界紅翻天。廣告內容是珍妮佛•羅培茲在超市發現店員，並對她喊「雪莉？」而對方看見大明星出現，驚慌失措的說「哇！珍妮佛羅培茲」。

接著珍妮佛指著手機遊戲說，「妳剛剛攻擊了我的村莊？」對此，店員一臉錯愕的說，「呃，應該是吧。妳大老遠跑來這裡，就因為我攻擊妳的村莊？」而珍妮佛則拿了身後客人的鳳梨，並回應，「我也……為此而來」。

事實上，這支廣告日前還被知名Youtuber「HowHow」模仿，更被大量網友做成不同的版本。大家也笑說，珍妮佛本人應該沒料到廣告會紅成這樣。