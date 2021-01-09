聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆把烏魚子冰5年...她一看發黑問還能吃嗎？ 網曝真相「是極品」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po貼出發黑的烏魚子。圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》
原po貼出發黑的烏魚子。圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》

每到秋冬是天然烏魚的盛漁期，是享用烏魚子的最佳季節，尤其是過年，更是許多人家中必備的年菜，高級的烏魚子更是價格不斐，日前有網友在冰箱發現冷藏5年且發黑的烏魚子，詢問網友還能不能吃？結果內行網友一看到顏色，紛紛直呼「「這是極品！」

原po在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在冰箱翻到婆婆冷藏5年的烏魚子，照片中可以看見，一整塊烏魚子呈現又黑又綠的顏色，細看還有黃綠色的斑點，讓她嚇的直問「這個顏色是還能吃嗎？有沒有高手在民間知道的」。

貼文一出引起熱議，內行網友指出「這超值錢，是血子！」、「這應該是血子！烏魚子放久應該不會變色！」、「再放個五年價格會更好」、「這是最貴的，血烏魚子」。

據了解，野生烏魚在海中游泳時若有有纏鬥，就會將體內的烏魚子血管弄傷，因此血液會流入烏魚子裡面，導致呈現發黑的顏色，由於相當稀少，價格也是一般烏魚子的好幾倍，被認為是相當頂級的食材，廣受老饕們的喜愛。

不過只看照片，並無法完全確認該烏魚子就是頂級的黑子，有網友建議「先去掉外層才能判斷，如果裡面還是紅色的那就沒問題」。

冰箱 婆婆 爆怨公社

延伸閱讀

口湖鄉長表揚盡忠職守的狗狗 冷到5度仍堅守烏魚子

為何洗衣粉很少人在用？ 網曝3缺點：洗衣機容易壞

怎麼吃最霸氣？烏魚子產季到 水產達人傳授選購秘訣

寒流發威！她問最強禦寒陣容是什麼？ 網曝這2件搭配就夠暖

相關新聞

婆婆把烏魚子冰5年...她一看發黑問還能吃嗎？ 網曝真相「是極品」

每到秋冬是天然烏魚的盛漁期，是享用烏魚子的最佳季節，尤其是過年，更是許多人家中必備的年菜，高級的烏魚子更是價格不斐，日前有網友在冰箱發現...

10萬看成1萬！她ATM提款多領9萬 網友羨慕：我都餘額不足

不論銀行、超商、捷運站，許多地方都設有ATM自動提款機，方便民眾隨時可以領錢，但有一名女網友抱怨昨（7）日去一台提款機領錢時，螢幕介面的按鍵有小陷阱，害她一時沒看清楚，原本要領1萬元變成領10萬元，網友們看了都笑說「羨慕還有10萬能領」。

打開阿嬤冰箱見「4活體」她嚇壞 網驚：還好家中長輩吃素

長輩的冰箱總是處處充滿驚喜！近日一名女網友幫忙整理阿嬤的冰箱，沒想到打開冰箱門後竟被眼前「這一幕」嚇壞，照片在網上曝光，眾人看完紛紛驚呼「好恐怖，是我會嚇到哭出來」。

她曝最不該存在的食物是它！ 網秒推爆：到底是誰發明的？

每個人對美味的喜好都不同，然而日前有一名網友在網上PO文直指「世界上最不該存在的食物」是三色豆，原PO還重申3次對三色豆的厭惡。沒想到，貼文意外引起網友強烈共鳴。

兩派戰翻！他PO披薩照「被偷吃還是位移」內行人點出2關鍵

美食外送很方便，可以滿足很多懶出門民眾的需求，但因為使用率變高，衍生出的問題也隨之增加。一名網友表示最近用外送點了披薩享用，打開後發現「好像少了一片」，只是覺得無奈沒有要追究，但是也有當過外送員的網友指出「應該只是位移」，引發兩派論戰。

黑暗料理？媽媽DIY加料版炸年糕 她搖頭直呼「我好怕」

2021開春，許多家庭已開始籌辦年菜準備過年，而其中「炸年糕」更是許多人的心頭好。有網友分享，自家父母製作了「加料版的炸年糕」，卻讓原PO嚇得直呼「我真的怕了媽媽，還是先不要吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。