婆婆把烏魚子冰5年...她一看發黑問還能吃嗎？ 網曝真相「是極品」

每到秋冬是天然烏魚的盛漁期，是享用烏魚子的最佳季節，尤其是過年，更是許多人家中必備的年菜，高級的烏魚子更是價格不斐，日前有網友在冰箱發現冷藏5年且發黑的烏魚子，詢問網友還能不能吃？結果內行網友一看到顏色，紛紛直呼「「這是極品！」

原po在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在冰箱翻到婆婆冷藏5年的烏魚子，照片中可以看見，一整塊烏魚子呈現又黑又綠的顏色，細看還有黃綠色的斑點，讓她嚇的直問「這個顏色是還能吃嗎？有沒有高手在民間知道的」。

貼文一出引起熱議，內行網友指出「這超值錢，是血子！」、「這應該是血子！烏魚子放久應該不會變色！」、「再放個五年價格會更好」、「這是最貴的，血烏魚子」。

據了解，野生烏魚在海中游泳時若有有纏鬥，就會將體內的烏魚子血管弄傷，因此血液會流入烏魚子裡面，導致呈現發黑的顏色，由於相當稀少，價格也是一般烏魚子的好幾倍，被認為是相當頂級的食材，廣受老饕們的喜愛。

不過只看照片，並無法完全確認該烏魚子就是頂級的黑子，有網友建議「先去掉外層才能判斷，如果裡面還是紅色的那就沒問題」。