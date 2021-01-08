10萬看成1萬！她ATM提款多領9萬 網友羨慕：我都餘額不足

不論銀行、超商、捷運站，許多地方都設有ATM自動提款機，方便民眾隨時可以領錢，但有一名女網友抱怨昨（7）日去一台提款機領錢時，螢幕介面的按鍵有小陷阱，害她一時沒看清楚，原本要領10,000變成領100,000元，網友們看了都笑說「羨慕還有錢能領」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」PO出ATM螢幕介面的照片，上面分別有「1,000」、「2,000」、「3,000」、「5,000」、「100,000」5種不同金額的快速提款鍵，但也就是這個「100,000」提款鍵讓她不小心領了太多錢出來。

原PO抱怨說「ATM改版，想領個10,000手抖按成100,000，5,000後面不能先接個10,000嗎？一定要直接跳100,000嗎？」

貼文引起逾萬名網友按讚回響，有人分享自己也遇過同樣狀況，「我也是覺得為何沒10,000的？」、「沒事啦，上次我要領2,000，不小心按到20,000，結果顯示餘額不足」、「我上次也這樣，然後默默的把90,000存回去」、「我那天領也以為是10,000耶，但是我要領30,000所以就用手動輸入了，還好看到你這篇文，下次知道了」、「前天也是要領10,000，5,000下方是顯示120,000，還好看到12開頭有停頓了一下」。

更有許多網友自嘲的說「還好啦，至少能領，那個餘額不足的怎麼辦」、「重點前提是也要有100,000可以領」、「好在我會提示存額不足，所以沒有這種困擾」、「羨慕有100,000可以領，我連1,000都餘額不足」、「羨慕領得出來，我手抖按到只會覺得傷心，因為餘額不足」、「希望我有這困擾」。