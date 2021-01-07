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她曝最不該存在的食物是它！ 網秒推爆：到底是誰發明的？
每個人對美味的喜好都不同，然而日前有一名網友在網上PO文直指「世界上最不該存在的食物」是三色豆，原PO還重申3次對三色豆的厭惡。沒想到，貼文意外引起網友強烈共鳴。
原PO在PTT女孩板發文指出「三色豆」是世界上最不該存在的食物，引起多數網友認同，瞬間湧入留言，「三色豆到底誰發明的？」、「三色豆必須死」、「萬惡三色豆」、「三色豆榮登第一」、「三色豆沒有之一」。
也有其他網友留言點出心中最討厭的食物，「香菜根本不是香的」、「麵筋！幼稚園每天都有，根本是童年惡夢」、「紅蘿蔔」、「茄子、苦瓜、芹菜、豆芽菜、蓮藕，這些我都不喜歡」、「鴨血超噁」、「夏威夷pizza」。
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