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黑暗料理？媽媽DIY加料版炸年糕 她搖頭直呼「我好怕」

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽DIY加料版炸年糕，卻讓女兒搖頭直呼「香菜真的不行」。圖擷自Dcard
媽媽DIY加料版炸年糕，卻讓女兒搖頭直呼「香菜真的不行」。圖擷自Dcard

2021開春，許多家庭已開始籌辦年菜準備過年，而其中「炸年糕」更是許多人的心頭好。有網友分享，自家父母製作了「加料版的炸年糕」，卻讓原PO嚇得直呼「我真的怕了媽媽，還是先不要吧！」

一名網友於《Dcard》上分享，她十分喜愛傳統炸年糕，甜而不膩的古早味讓她十分享受，有次母親大人興致勃勃的做了一道特製的「加料版炸年糕」，除了自製的年糕外更加了黑棗、香菜及起司，這讓原PO不禁直呼「抱歉我好怕」。

雖然原PO表示，起司與香菜她都有吃，並無排斥，但加在炸年糕中卻讓她直搖頭表示「還是原味的最好吃」！

許多網友紛紛留言表示，「這是我最近看到最邪魔歪道的東西」、「香菜真的先不要欸」、「身為香菜教的人，先謝謝原PO了」、「我不排斥香菜啦！但是香菜不是用在這裡啊」。

但也有網友認為「香菜」才是絕配，「年糕加香菜爆炸好吃」、「加香菜超好吃！我覺得不排斥香菜的可以吃，但香菜味蠻重的」、「加香菜很讚欸，我媽都是加香菜跟花生粉」、「我家是紅豆年糕加香菜、花生粉然後用餛飩皮包起來炸」、「加上酸菜鹹甜鹹甜很好吃！」、「沾醬油膏更好吃」。

媽媽自製年糕加上香菜、黑棗及起司。圖擷自Dcard
媽媽自製年糕加上香菜、黑棗及起司。圖擷自Dcard

年菜 Dcard

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