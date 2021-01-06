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跨海網購電腦螢幕驚收「鐵板」 日企社長創意改裝出售還倒賺

香港01 / 向樂高
明和電機社長土佐信道在中國網拍上購買電腦螢幕，卻是收到「大鐵板」，幸好他以創意改裝鐵板，並順利賣出且回本倒賺。圖擷自@MaywaDenki
明和電機社長土佐信道在中國網拍上購買電腦螢幕，卻是收到「大鐵板」，幸好他以創意改裝鐵板，並順利賣出且回本倒賺。圖擷自@MaywaDenki

網購素來容易掉入「陷阱」，如果大量囤貨恐怕下場更慘！兼營搞笑音樂團體的日本企業「明和電機」社長土佐信道（とさ・のぶみち）早前在網上發文，分享自己於中國網店購買屏幕的慘痛經歷，他見該屏幕售價僅2,500日元（約台幣680元），遂一口氣購入5個，豈料收貨時竟是印有屏幕圖案的「大鐵板」！幸好社長懂得發揮創意，以「驚人的技術」將鐵板改裝，結果在數小時之內把鐵板全部售出，非但成功回本，甚至賺了錢。

土佐信道早前在twitter發文，表示自己最近在中國購物網站Wish上，看見1款價值2,500日元的10.1吋電腦屏幕，認為相當值得買，於是一口氣下訂5個，但正當他滿心歡喜地收貨時，卻驚見原來所謂的「電腦屏幕」，其實只是印有屏幕圖案的大鐵板！

土佐信道以創意成功化解這次危機，他在鐵板上加上數塊印有公司LOGO的磁石貼，再於公司網站以2,600日元（約台幣710元）把鐵板轉售，結果成功吸引到樂團粉絲及公司支持者購買，數小時後他就宣布5塊大鐵板已售完，土佐信道亦在twitter笑說，「自己努力地賺取了總共500日元（約台幣135元）的利潤呢！」

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文章授權轉載自《香港01》

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