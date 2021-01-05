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網逛美妝店赫見「低配版」眼線筆公主 員工：上貨都想笑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前在美妝店看見一款熟悉品牌眼線筆大打折扣，仔細一看才發現竟是「低配版」公主包裝。圖擷自Dcard美妝版
一名女網友日前在美妝店看見一款熟悉品牌眼線筆大打折扣，仔細一看才發現竟是「低配版」公主包裝。圖擷自Dcard美妝版

一名女網友日前到知名美妝雜貨店逛逛，意外發現一款熟悉的美妝品牌眼線筆正在大打折扣，但仔細一看才發現居然不太對勁，竟是一款將原版公主包裝抄成「低配版」的仿冒品牌，這也不禁讓原PO直呼「真是太好笑了」。

原PO在Dcard美妝版發文表示，日前她到美妝店閒逛，本來想到美妝區買眼線筆，突然發現貨架上一支熟悉的品牌竟然在大特價，出現149元打到骨折的價格，但原PO開心拿起來看後才驚覺不對勁。

原PO發現包裝圖示上的公主圖案似乎跟以往不太一樣，直到在附近貨架上看見正版包裝，才知手上這款超便宜眼線筆是冒牌貨！原PO驚呼，「這不只是低配版的公主，連金框魔鏡、粉色菱格、塑膠包裝的站立式設計，甚至黑金邊設計全都抄了，只差沒有印QR Code上去吧？」原PO忍不住發文抱怨並提醒大家買東西前一定要先擦亮眼睛看清楚。

許多網友看了原PO所指的冒牌包裝後直呼真的太像了，「員工路過，每次上貨都覺得很好笑，而且每次一定都會有人放錯，想氣也氣不起來啊，就真的很像」、「店員表示自己也無語」、「仿的真的太醜笑死我」、「這真的一個不小心就會閃神拿錯結帳欸」。

其中，也有在熟悉藥妝品牌的店員出面表示，「日本藥妝店也很多很像的擺一起，店員還會一直推銷那個牌子，說用起來效果一模一樣，且也是日本製，只能說山寨真的不分國界」、「我當過日本各大藥妝店員，若要說抄襲我真的給日本第一名，但日本人好像不在意這種事，店家還會故意擺在一起讓客人分不清楚，大家下次去日本掃貨罩子放亮啊～」。

Dcard 日本 化妝品

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