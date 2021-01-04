你都吃幾拼？他問燒臘店精髓是什麼 網笑回「是砧板」

港式燒蠟菜色多元，有鴨肉、叉燒、油雞等選擇又能攝取許多肉類，擁有許多死忠粉絲。近日一名網友在網路上發文尋問「燒臘店的精髓是什麼？」引發熱議。

一名網友日前在PTT八卦版上發文表示「每次看到燒臘店就有選擇障礙，鴨腿鴨肉叉燒油雞脆皮，想到的通常都有。這時候就很猶豫不知道要點啥，有沒有人能幫我想明天午餐該吃燒臘的什麼才能出精髓？要你本人也吃的下的喔」。

貼文一出，網友紛紛在下方回應原PO，「四寶飯」、「我通常都點脆片燒鴨雙拼」、「燒肉經典，只是不吃豬了」、「以前會點燒肉+油雞 」、「油雞!!!!我喜歡油雞」、「那個豬油蔥才4真王道，其它都是配角，真心不騙」、「有燒鵝再進去」、「蜜汁雞」。

除此之外，也有許多網友的玩笑留言，「油膩膩ㄉ地板」、「蟑螂」、「切到凹陷的油垢砧板」、「永不洗的砧板」、「油膩髒亂的環境，美味秘方-木頭厚砧板」、「老闆的手汗」、「油到發亮的地板跟桌子」、「爬滿蟑螂的沾板」。