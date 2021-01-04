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日攝影師意外拍出最強「失敗照」 意外重現動漫場景！

香港01 / 向樂高／報導
日本1名攝影師「失手」意外拍出充滿未來感的城巿照片，網友發現激似動漫場景。《新世紀福音戰士》劇照
日本1名攝影師「失手」意外拍出充滿未來感的城巿照片，網友發現激似動漫場景。《新世紀福音戰士》劇照

所謂「無心插柳柳成蔭」，有時攝影失手反而可以拍出更震撼的美照！日本1名攝影師想拍下城市夜景，不小心撞翻腳架，卻意外發現照出驚世「失敗照」，照片中整個城市都似陷入了一道道的激光之中，充滿未來感。照片在網上公開後引來極多讚賞，更有網友發現相片場景與某些知名動漫如《新世紀福音戰士》等畫面極為相似，笑言：「那一天終於要來了嗎？」

日本攝影師在twitter帳戶「かっぱ📷転倒写真家」上發文，指自己到茨城縣日立市的1個公園的山頭上打算拍攝城巿夜景，詎料在攝影途中撞翻腳架，豈料拾起相機後，才發現相機在倒地前的一瞬間竟然拍下驚為天人的照片，照片中整個城市都似陷入一道又一道的激光之中。原來因為在夜晚攝影的關係，鏡頭對光線的捕捉更為敏感，才拍出這種光影錯位的效果。

有網友笑言「以為是科幻片的場景呢」，更有人笑謂「世界末日終於要來了嗎」，另外更有網友發現相片竟意外地與某些經典動漫的場面一模一樣！

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文章授權轉載自《香港01》

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