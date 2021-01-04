聽新聞
test
0:00 / 0:00
日攝影師意外拍出最強「失敗照」 意外重現動漫場景！
所謂「無心插柳柳成蔭」，有時攝影失手反而可以拍出更震撼的美照！日本1名攝影師想拍下城市夜景，不小心撞翻腳架，卻意外發現照出驚世「失敗照」，照片中整個城市都似陷入了一道道的激光之中，充滿未來感。照片在網上公開後引來極多讚賞，更有網友發現相片場景與某些知名動漫如《新世紀福音戰士》等畫面極為相似，笑言：「那一天終於要來了嗎？」
夜景撮影中に三脚倒してしまった時のやつ pic.twitter.com/JLdgjKwWRa— かっぱ📷転倒写真家 (@kappa_photo) December 30, 2020
日本攝影師在twitter帳戶「かっぱ📷転倒写真家」上發文，指自己到茨城縣日立市的1個公園的山頭上打算拍攝城巿夜景，詎料在攝影途中撞翻腳架，豈料拾起相機後，才發現相機在倒地前的一瞬間竟然拍下驚為天人的照片，照片中整個城市都似陷入一道又一道的激光之中。原來因為在夜晚攝影的關係，鏡頭對光線的捕捉更為敏感，才拍出這種光影錯位的效果。
有網友笑言「以為是科幻片的場景呢」，更有人笑謂「世界末日終於要來了嗎」，另外更有網友發現相片竟意外地與某些經典動漫的場面一模一樣！
延伸閱讀：
$4000以下新手適用相機 低中高預算推薦 最平一部$678
Photoshop Camera 實試 EVA初號機 濾鏡！教你輕鬆一鍵褪地加特效
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言