喜酒吃一半！賓客手癢「玩撲克牌」 網笑：禮金錢賺回來

新人結婚通常都會辦喜宴，邀請親朋好友見證幸福時刻，然而卻有網友看到賓客吃喜酒到一半，竟突然玩起撲克牌，由於場面相當有趣，他也立刻拍照PO網，眾人看完留言笑說「把禮金錢賺回來的概念」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片寫道「喜酒吃一半，手很癢怎麼辦」，照片中可見，明明婚禮持續進行中，賓客們卻在圓桌上玩撲克牌，或許是打發上菜之前的空閒時間，讓他不禁驚呼「第一次看到這種景象」。

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「那算什麼，我還開2桌」、「等上菜？」、「把紅包賺回來」、「哈哈，賭性堅強」、「懂得利用時間」、「出菜太慢，先玩牌消磨時間」。

另外，有人提到這場景在香港十分常見，「香港結婚預訂酒樓有固定時段，做完結婚儀式到晚餐開席前的空檔會拿來打麻將」、「港片裡有類似情節，距離開桌還有一段時間，所以先打幾圈麻將」、「我朋友是香港人，他說他們都會在喜宴裡打牌」、「香港人都這樣」。