快訊

紐時指台灣鎖國恐遭國際孤立 指揮中心回應了

手搖飲含糖標示新上路 食藥署：看得清楚就可以

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喜酒吃一半！賓客手癢「玩撲克牌」 網笑：禮金錢賺回來

聯合新聞網 / 綜合報導
網友吃喜酒到一半，竟發現隔壁桌賓客在玩撲克牌。圖擷自facebook
網友吃喜酒到一半，竟發現隔壁桌賓客在玩撲克牌。圖擷自facebook

新人結婚通常都會辦喜宴，邀請親朋好友見證幸福時刻，然而卻有網友看到賓客吃喜酒到一半，竟突然玩起撲克牌，由於場面相當有趣，他也立刻拍照PO網，眾人看完留言笑說「把禮金錢賺回來的概念」。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」貼出照片寫道「喜酒吃一半，手很癢怎麼辦」，照片中可見，明明婚禮持續進行中，賓客們卻在圓桌上玩撲克牌，或許是打發上菜之前的空閒時間，讓他不禁驚呼「第一次看到這種景象」。

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「那算什麼，我還開2桌」、「等上菜？」、「把紅包賺回來」、「哈哈，賭性堅強」、「懂得利用時間」、「出菜太慢，先玩牌消磨時間」。

另外，有人提到這場景在香港十分常見，「香港結婚預訂酒樓有固定時段，做完結婚儀式到晚餐開席前的空檔會拿來打麻將」、「港片裡有類似情節，距離開桌還有一段時間，所以先打幾圈麻將」、「我朋友是香港人，他說他們都會在喜宴裡打牌」、「香港人都這樣」。

香港 爆廢公社 喜宴

延伸閱讀

逛好市多原地站30分鐘！店員關心詢問 她羞曝原因笑翻網友

水餃熱量排行曝光 ！「這口味」意外爆肥 網驚：還以為很清淡

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

女友活20年「沒吃過雞排」 他一看護照秒懂：機率有多低？

相關新聞

喜酒吃一半！賓客手癢「玩撲克牌」 網笑：禮金錢賺回來

新人結婚通常都會辦喜宴，邀請親朋好友見證幸福時刻，然而卻有網友看到賓客吃喜酒到一半，竟突然玩起撲克牌，由於場面相當有趣，他也立刻拍照PO網，眾人看完留言笑說「把禮金錢賺回來的概念」。

女友活20年「沒吃過雞排」 他一看護照秒懂：機率有多低？

說到台灣的國民小吃「雞排」可說是榜上有名，甚至連外國朋友也讚不絕口。近日一名男子和女友去逛夜市時，意外得知對方「活了20年沒吃過雞排」，隨後更爆出驚人的國籍秘密，讓他不敢置信地說「這種機率有多低？」

他搬夜市彈珠台回家寵妻 網友超羨慕：太狂

常逛夜市就會注意到有人會擺設彈珠台供民眾玩，一般人並不會想買一台回家放，但卻有一名女網友曝光老公瘋狂的行徑，就是搬了一台投幣式的彈珠台回家，讓她笑說老公「真的很狂」，網友看了也很羨慕。

小兄妹沒錢買蛋糕！他暖心幫結帳 真相曝光讓人「拳頭硬了」

常聽到「台灣最美的風景是人」，許多充滿愛心的民眾看到需要幫助的人，通常都會伸出援手幫忙，不過有位網友在咖啡店看到兩名小朋友佇立櫥窗前盯著蛋糕看，還聽到他們說想吃但沒錢，讓這名網友大器地買了蛋糕給他們，看似一件相當溫暖的善事，但結局卻讓鄉民們看到「拳頭都硬了」。

蛋捲長度超過盒子開口難拿出 網友：我比較好奇怎麼放進去？

台灣有許多傳統的零食點心很受歡迎，蛋捲就是其中之一，有位網友抱怨買了一大盒的蛋捲，但蛋捲長度超過鐵盒的開口，若硬拿出來可能會碎掉，而且他想吃長的部分，不想弄碎，影片PO上網後引起熱烈討論。

孤單跨年好寂寞？邊緣人下班喜收暖心禮品 網推好鄰居：已羨慕

2020年將在今晚結束，適逢周末，許多人已安排好與家人、朋友一起迎接2021，但也難免有人因個別原因孤單過節。有網友在網上炫耀鄰居貼心送上跨年小禮物，令不少羨慕他有個好鄰居，「寒流都不冷了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。