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女友活20年「沒吃過雞排」 他一看護照秒懂：機率有多低？

聯合新聞網 / 綜合報導
男子不相信女友沒吃過雞排，結果一看護照瞬間明白。示意圖／ingimage
男子不相信女友沒吃過雞排，結果一看護照瞬間明白。示意圖／ingimage

說到台灣的國民小吃「雞排」可說是榜上有名，甚至連外國朋友也讚不絕口。近日一名男子和女友去逛夜市時，意外得知對方「活了20年沒吃過雞排」，隨後更爆出驚人的國籍秘密，讓他不敢置信地說「這種機率有多低？」

原PO在「Dcard發文，逛夜市時女友說自己從未吃過雞排和甘梅薯條，他聽完傻眼地問「妳真的是台灣人嗎？怎麽可能從小到大沒吃過，這聽起來有點非洲」，沒想到對方立刻回答「對啊，我是非洲人」，此話一出，原PO心想女友在亂開玩笑，因此沒特別放在心上。

意外的是，兩人回家後，對方拿出不同於中華民國的護照，翻開看證實女友是非洲人，而出生國家正是與我國斷交的布吉納法索。原PO透露，「我們是在國外讀書認識，女友是正港亞洲面孔，講話完全沒有口音，從那天以後我一直冷靜到現在，跪求這種機率有多低？」

貼文掀起廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「太酷了吧！感覺是雙重國籍，長得像台灣人的那種，不然怎麼外表沒看出來」、「我同學就有南非長大的台灣人，但她常回台灣也都跟家人講中文，所以就不會有沒吃過雞排這種事」、「南非也有一些台灣華僑，有認識一個朋友，爸媽早年去非洲發展在那邊生他」、「機率真的很低，第一次聽到」、「初次看到非洲國籍耶」。

此外，原PO的女友也現身留言，「我是女主角本人，好驚訝能引起熱烈的討論，在這邊先謝謝大家，我是土生土長的台灣人，沒有混血喔！」

非洲布吉納法索的護照。圖擷自dcard
非洲布吉納法索的護照。圖擷自dcard

非洲 雞排 Dcard 護照

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