他搬夜市彈珠台回家寵妻 網友超羨慕：太狂

常逛夜市就會注意到有人會擺設彈珠台供民眾玩，一般人並不會想買一台回家放，但卻有一名女網友曝光老公瘋狂的行徑，就是搬了一台投幣式的彈珠台回家，讓她笑說老公「真的很狂」，網友看了也很羨慕。

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出照片並表示因為放產假在家裡休息，日前她無意間跟老公說有人在賣夜市彈珠台，原本只是講講，結果老公當天晚上下班就說要載她去拿禮物。原PO一看竟然就是她提到的彈珠台，老公還說「現在我玩電腦，妳在我旁邊玩彈珠台陪我」，讓她直呼「他真的很狂」。

原PO說從認識到結婚，老公對她就做了兩件瘋狂的事，第一件就是兩人認識不到一個禮拜，因為她昏倒，老公就決定買車了，而第二件就是買了一台彈珠台給她玩。

網友們看了十分羨慕兩人的好感情，「妳老公好狂」、「老公是好男人，他做的瘋狂事都是為了妳，而且執行力超強」、「這就是男人的浪漫」、「這叫抱怨嗎？不要亂丟閃光彈」、「別人的老公都不會讓我失望」、「這是真愛，已羨慕」、「認真傾聽又直接買禮物，地表超狂老公」。

還有人分享家中也買過同樣的東西，「我爸以前也有搬回來給我們玩彈珠台跟超級瑪莉，然後被我們玩壞了」、「我老公也買一台，有時候沒錢想說玩看看，結果全家人都中過只有我沒有」、「我家小瑪莉都放在那長灰塵」、「買過彈珠台、小瑪莉，通常不到一個月就被閒置了」、「之前買了一台，結果半年玩不到10次就賣掉了」。