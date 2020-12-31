孤單跨年好寂寞？邊緣人下班喜收暖心禮品 網推好鄰居：已羨慕

2020年將在今晚結束，適逢周末，許多人已安排好與家人、朋友一起迎接2021，但也難免有人因個別原因孤單過節。有網友在網上炫耀鄰居貼心送上跨年小禮物，令不少羨慕他有個好鄰居，「寒流都不冷了！」

原PO下班回家時，忽然發現鄰居在家門口放了4罐能量飲料，上方用鐵絲拗折出「2021」的字樣，還留紙條祝福「他可以跟好朋友一起度過美好的跨年夜」，並註明是「6樓限定」請他不要聲張。暖心舉動讓他感動不已，「突然覺得自己不邊緣了」。

他將鄰居暖舉分享到社群，吸引不少羨慕聲音，「好感動」、「太好了吧好鄰居」、「超暖心的，看到這都不冷了」、「好溫馨的住戶」、「真好的鄰居，像我鄰居只會留垃圾在我門口」。也有人抓到重點，笑說「叫你不要張揚你是在」、「現在全台灣都知道了」、「人家叫你不要張揚，結果你給人家po網」。

有網友則陰謀論表示，可能是在暗示原PO家太吵了，「他已經知道裡頭有4個人，而且不是家人而是朋友，你們這幾天肯定很吵，這是給你的警告」、「這其實是表示，這戶最近很吵，因為她還特別強調四個人，只是比較客氣的說法而已」、「即期品要你幫忙銷啦」。

對此，原PO也回應飲料是這層每戶都有，而他家只有自己一人，另透露其實之前就有注意到住家停車場電梯放了兩箱飲料，沒想到是鄰居送的彩蛋。