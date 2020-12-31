快訊

襲警案輕判「過去了」 立院三讀：加重妨害公務罪最重判5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孤單跨年好寂寞？邊緣人下班喜收暖心禮品 網推好鄰居：已羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
網友下班時收到鄰居送的跨年禮物。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
網友下班時收到鄰居送的跨年禮物。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

2020年將在今晚結束，適逢周末，許多人已安排好與家人、朋友一起迎接2021，但也難免有人因個別原因孤單過節。有網友在網上炫耀鄰居貼心送上跨年小禮物，令不少羨慕他有個好鄰居，「寒流都不冷了！」

原PO下班回家時，忽然發現鄰居在家門口放了4罐能量飲料，上方用鐵絲拗折出「2021」的字樣，還留紙條祝福「他可以跟好朋友一起度過美好的跨年夜」，並註明是「6樓限定」請他不要聲張。暖心舉動讓他感動不已，「突然覺得自己不邊緣了」。

他將鄰居暖舉分享到社群，吸引不少羨慕聲音，「好感動」、「太好了吧好鄰居」、「超暖心的，看到這都不冷了」、「好溫馨的住戶」、「真好的鄰居，像我鄰居只會留垃圾在我門口」。也有人抓到重點，笑說「叫你不要張揚你是在」、「現在全台灣都知道了」、「人家叫你不要張揚，結果你給人家po網」。

有網友則陰謀論表示，可能是在暗示原PO家太吵了，「他已經知道裡頭有4個人，而且不是家人而是朋友，你們這幾天肯定很吵，這是給你的警告」、「這其實是表示，這戶最近很吵，因為她還特別強調四個人，只是比較客氣的說法而已」、「即期品要你幫忙銷啦」。

對此，原PO也回應飲料是這層每戶都有，而他家只有自己一人，另透露其實之前就有注意到住家停車場電梯放了兩箱飲料，沒想到是鄰居送的彩蛋。

跨年

延伸閱讀

柯文哲照常辦跨年 宅神爆粗口「你他媽還想選總統咧」

跨年全改直播！他批「不如取消」省一筆 慘被內行人嗆爆

日本餐廳防疫措施照曝光 網拿台灣比對翻白眼：難怪拚命爆

曾4天進帳5億日圓 日本女公關轉當網紅月收百萬「只是零花錢」

相關新聞

蛋捲長度超過盒子開口難拿出 網友：我比較好奇怎麼放進去？

台灣有許多傳統的零食點心很受歡迎，蛋捲就是其中之一，有位網友抱怨買了一大盒的蛋捲，但蛋捲長度超過鐵盒的開口，若硬拿出來可能會碎掉，而且他想吃長的部分，不想弄碎，影片PO上網後引起熱烈討論。

孤單跨年好寂寞？邊緣人下班喜收暖心禮品 網推好鄰居：已羨慕

2020年將在今晚結束，適逢周末，許多人已安排好與家人、朋友一起迎接2021，但也難免有人因個別原因孤單過節。有網友在網上炫耀鄰居貼心送上跨年小禮物，令不少羨慕他有個好鄰居，「寒流都不冷了！」

捷運手扶梯旁一排突起物有何作用？ 內行人揭真實用途

台北捷運是眾多市民和遊客最常搭乘的大眾交通運輸工具，許多人在進出車站時也都會搭乘手扶梯，但是否有發現在手扶梯旁的鐵板上每隔一段距離就會有一塊尖尖的突起物？就有網友拍下照片後PO網詢問鄉民這到底是什麼作用，有內行人準確地提出解答。

日店家推「台韓混搭」深紅色大雞排 網友見照崩潰：根本腫瘤組織！

近來「台灣小吃」闖出名號，在日本出現了許多賣起珍奶、滷肉飯的店家。不過店家雖然打著台灣小吃的招牌，販賣的東西卻可能沒那麼道地。最近大阪就有一家號稱是販賣台式炸雞的店家，卻推出在台灣幾乎沒人看過的雞排，引起網友熱議。

隔離超徹底！她洗澡忘脫口罩 釣苦主「盛咖哩餵口罩」

因應新冠肺炎，除了各公共場所規範要戴口罩以外，不少公司行號也祭出規範，要求員工在公司時也配戴口罩，上班強制戴口罩的政策也鬧出笑話。一名網友表示，女友公司要求員工上班一定要戴口罩、不戴就會被罰錢，想不到女友回到家不僅忘了脫口罩，甚至還帶著口罩洗澡，不禁讓他笑虧女友「隔離做的真徹底」。

寵女無極限！女兒拿貼紙貼全身 爸不為所動滑手機：這愛太深

女兒是爸爸上輩子的情人，許多爸爸對待女兒是特別溫柔，遇上女兒小犯錯都不忍責罵。日前，就有一名女網友貼出老公被女兒拿貼紙貼滿全身的影片，想不到爸爸不僅沒有阻止，還不為所動的躺在床上滑手機，讓不少網友看了都直呼，「果然是愛有多深就貼上多少」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。