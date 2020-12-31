蛋捲長度超過盒子開口難拿出 網友：我比較好奇怎麼放進去？

台灣有許多傳統的零食點心很受歡迎，蛋捲就是其中之一，有位網友抱怨買了一大盒的蛋捲，但蛋捲長度超過鐵盒的開口，若硬拿出來可能會碎掉，而且他想吃長的部分，不想弄碎，影片PO上網後引起熱烈討論。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出影片，只見他正試圖把一個大鐵盒裝的蛋捲拿出來，但鐵盒的開口是圓形的，蛋捲是長條型，而且長度還超過鐵盒開口的寬度，原PO不論怎麼移動蛋捲的方向，就是沒辦法拿出來，讓他苦笑的說「我就想知道這要怎麼拿出來」。

網友們看了紛紛提供各種不同方法，「弄斷啊，這麼簡單」、「全部移到同一邊，然後再對角試試看」、「旁邊的挪一挪就可以拿出來了」、「整盒拿起來搖10下！馬上就很好拿」、「食用前請先搖一搖」、「我會直接蓋子拆了」、「這個我當初也是拿到超生氣，喬角度都要喬超久，最後我決定全部弄斷吃」。

原PO事後也補充說，「大家都說對角斜線取出，但我想說的是第一排第一支是完全卡死的（影片是第四隻），這方法是沒辦法的，第二排就可以了」。

而對於怎麼將蛋捲拿出來，還有人更好奇一開始怎麼放進去的，「我比較想知道，怎麼放進去的？」、「難道你就不想知道是怎麼放進去了嗎？」、「放進去更難吧」、「好奇怎放進去還不會破的」；就有內行的人提出解答，鐵盒「上面的框框是最後才上」、「蛋捲放好後再壓上蓋」。