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捷運手扶梯旁一排突起物有何作用？ 內行人揭真實用途

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友搭乘捷運手扶梯時，發現一旁有好幾塊尖尖的突起物，讓他好奇有什麼作用。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
有網友搭乘捷運手扶梯時，發現一旁有好幾塊尖尖的突起物，讓他好奇有什麼作用。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

北捷運是眾多市民和遊客最常搭乘的大眾交通運輸工具，許多人在進出車站時也都會搭乘手扶梯，但是否有發現在手扶梯旁的鐵板上每隔一段距離就會有一塊尖尖的突起物？就有網友拍下照片後PO網詢問鄉民這到底是什麼作用，有內行人準確地提出解答。

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出日前搭手扶梯時拍到的照片，長長手扶梯旁邊有好幾塊小小尖尖的突起物，他不解的詢問「小弟書讀得不多，才疏學淺。有沒有誰知道手扶梯旁邊這個尖尖的裝置有什麼作用呢？」

許多人看了覺得很有趣，搞笑留言說「溜直排輪的小三角錐」、「溜滑梯比較有快感」、「磨手皮」、「增加滑下來的刺激度」、「跟路面高突一樣道理，減速用的」；還有人說成龍曾在電影中也有過從手扶梯滑下的動作，「看過成龍的電影吧，都他害的」、「防成龍裝置」、「防止一堆人想學成龍特技」。

也有內行的網友提出正解，「該裝置稱為防滑行裝置，主要用途確實是防止民眾將手扶梯中間的鐵板當作溜滑梯，其次也可防止乘客若掉落東西會不小心就這樣滑落到底」。

其實多年前也有人討論過這個問題，除了避免乘客在上面當溜滑梯嬉戲，以及防止乘客手上的物品滑落，因為重力加速度而砸傷人這兩個原因之外，還有一種說法，就是「如果電扶梯發生故障的時候，可能會急速下滑，這時候要抓住那個方塊爬上電扶梯的中間，再到對面的電扶梯。」

北捷

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