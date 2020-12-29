隔離超徹底！她洗澡忘脫口罩 釣苦主「盛咖哩餵口罩」

因應新冠肺炎，除了各公共場所規範要戴口罩以外，不少公司行號也祭出規範，要求員工在公司時也配戴口罩，上班強制戴口罩的政策也鬧出笑話。一名網友表示，女友公司要求員工上班一定要戴口罩、不戴就會被罰錢，想不到女友回到家不僅忘了脫口罩，甚至還帶著口罩洗澡，不禁讓他笑虧女友「隔離做的真徹底」。

網友在Dcard發文表示，女友上班時都需要戴著口罩，卻鬧出不少笑話。原PO表示，女友近日下班時馬上衝向浴室洗澡，才開水幾秒又馬上關上，打開門才發現自己根本忘了脫下口罩、被水噴得口罩都濕透了，讓見到這幕的原PO笑到不行，笑稱：「我還想說她是要戴口罩洗澡，這個隔離做的真的很徹底。」

貼文一出讓不少人深有同感，分享自己戴口罩的各種糗事。「我有時喝水的時候，也會差點忘記要先把口罩拿下來」、「相信大家一定都有戴口罩吹東西，我就是那個白癡」、 「我吃咖哩戴口罩，盛著咖哩餵口罩」、「戴口罩喝飲料，我還想說怎麼吸不起來」，也有人分享類似的故事：「因為鼻子敏感所以睡覺都戴著口罩睡，有次睡醒去洗澡，在沖水才發現戴口罩然後口罩被沖濕了。」

原PO也表示，雖然女友的舉動讓他笑翻，但「2021年還是希望不用戴口罩的日子趕快來臨阿」，也有人訴苦「長期戴口罩真的很痛」，甚至感嘆在疫情持續延燒下「覺得不會有不用戴口罩的那天」。