聽新聞
test
0:00 / 0:00
寵女無極限！女兒拿貼紙貼全身 爸不為所動滑手機：這愛太深
女兒是爸爸上輩子的情人，許多爸爸對待女兒是特別溫柔，遇上女兒小犯錯都不忍責罵。日前，就有一名女網友貼出老公被女兒拿貼紙貼滿全身的影片，想不到爸爸不僅沒有阻止，還不為所動的躺在床上滑手機，讓不少網友看了都直呼，「果然是愛有多深就貼上多少」。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出影片，只見影片中一名年幼的女兒拿出許多貼紙，將躺在一旁的爸爸全身貼滿貼紙，但爸爸卻是一臉不為所動的滑手機，其中臉頰已被貼滿不見其側臉，讓原PO看了都忍不住笑回，「想騙你們生個孩子，但是說服力太低了」。
許多網友看到這段影片後，都紛紛笑了出來，留言表示「求爸爸心裡陰影層面，哈哈哈哈」、「愛有多深就貼多少」、「還好是女兒，兒子可能早就被打到黏在牆壁上了…」、「爸爸已放棄拒絕」、「爸爸眼神死」。
不過，也有許多網友看到爸爸被貼紙貼滿全身後，直呼渾身不舒服，「太密集了！暈」、「我有密集恐懼症…」、「以後家裡不准買貼紙！」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言