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寵女無極限！女兒拿貼紙貼全身 爸不為所動滑手機：這愛太深

聯合新聞網 / 綜合報導
一位爸爸被女兒拿貼紙貼滿全身，但仍不為所動滑手機，讓網友直呼這款「寵女」態度實在愛太深！圖擷自爆廢1公社
一位爸爸被女兒拿貼紙貼滿全身，但仍不為所動滑手機，讓網友直呼這款「寵女」態度實在愛太深！圖擷自爆廢1公社

女兒是爸爸上輩子的情人，許多爸爸對待女兒是特別溫柔，遇上女兒小犯錯都不忍責罵。日前，就有一名女網友貼出老公被女兒拿貼紙貼滿全身的影片，想不到爸爸不僅沒有阻止，還不為所動的躺在床上滑手機，讓不少網友看了都直呼，「果然是愛有多深就貼上多少」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出影片，只見影片中一名年幼的女兒拿出許多貼紙，將躺在一旁的爸爸全身貼滿貼紙，但爸爸卻是一臉不為所動的滑手機，其中臉頰已被貼滿不見其側臉，讓原PO看了都忍不住笑回，「想騙你們生個孩子，但是說服力太低了」。

許多網友看到這段影片後，都紛紛笑了出來，留言表示「求爸爸心裡陰影層面，哈哈哈哈」、「愛有多深就貼多少」、「還好是女兒，兒子可能早就被打到黏在牆壁上了…」、「爸爸已放棄拒絕」、「爸爸眼神死」。

不過，也有許多網友看到爸爸被貼紙貼滿全身後，直呼渾身不舒服，「太密集了！暈」、「我有密集恐懼症…」、「以後家裡不准買貼紙！」。

爆廢公社 親子

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